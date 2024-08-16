https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bm-genel-sekreteri-guterres-gazzenin-guneyinde-acilar-buyurken-dunya-bunu-izliyor-1086940159.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'nin güneyinde acılar büyürken dünya bunu izliyor
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'nin güneyinde acılar büyürken dünya bunu izliyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin acıları artarken 'dünyanın bunu... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T20:14+0300
2024-08-16T20:14+0300
2024-08-16T20:14+0300
israil- filistin çatışması
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, "Gazze'deki Filistinliler için bundan daha kötüsü ne olabilir diye düşünürken, güneyde acılar büyüyor ve dünya bunu izliyor" dedi.Gazze'de, insani açıdan bir 'serbest düşüş' yaşandığını ifade eden Guterres, son haftalarda bölgedeki atık sularda çocuk felci virüsü tespit edildiğini, bunun, virüsün şu anda Gazze'de 'risk altında olan yüz binlerce çocukta bulunduğu anlamına geldiğini' belirtti.Genel Sekreter, "BM, Gazze'de 340 binden fazla çocuk için hayati önem taşıyan bir çocuk felci aşısı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor" diye konuştu.'İnsanlar sürekli kaçmak zorunda'Antonio Guterres, Gazze'de temiz su ve sanitasyon sistemlerinin yok edilmesi, hastanelerin çoğunun hizmet veremez durumda olması ve güvenlik nedeniyle insanların 'sürekli kaçmak zorunda olmaları' gibi zorluklara da değindi."Rutin aşılamalar, çatışma nedeniyle ciddi şekilde aksadı. Kızamık ve Hepatit A gibi diğer önlenebilir hastalıkların yayılmasını artırdı" diyen Guterres, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/gazzede-ateskes-muzakerelerinin-yeni-turu-dohada-yapildi-abd-yeni-oneri-sundu-1086939084.html
gazze
gazze şeridi
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'nin güneyinde acılar büyürken dünya bunu izliyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin acıları artarken 'dünyanın bunu izlediğini' vurguladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, "Gazze'deki Filistinliler için bundan daha kötüsü ne olabilir diye düşünürken, güneyde acılar büyüyor ve dünya bunu izliyor" dedi.
Gazze'de, insani açıdan bir 'serbest düşüş' yaşandığını ifade eden Guterres, son haftalarda bölgedeki atık sularda çocuk felci virüsü tespit edildiğini, bunun, virüsün şu anda Gazze'de 'risk altında olan yüz binlerce çocukta bulunduğu anlamına geldiğini' belirtti.
Genel Sekreter, "BM, Gazze'de 340 binden fazla çocuk için hayati önem taşıyan bir çocuk felci aşısı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor" diye konuştu.
'İnsanlar sürekli kaçmak zorunda'
Antonio Guterres, Gazze'de temiz su ve sanitasyon sistemlerinin yok edilmesi, hastanelerin çoğunun hizmet veremez durumda olması ve güvenlik nedeniyle insanların 'sürekli kaçmak zorunda olmaları' gibi zorluklara da değindi.
"Rutin aşılamalar, çatışma nedeniyle ciddi şekilde aksadı. Kızamık ve Hepatit A gibi diğer önlenebilir hastalıkların yayılmasını artırdı" diyen Guterres, şu cümleleri kaydetti:
Tüm taraflardan, kampanya için insani aralar garanti ederek derhal somut güvenceler vermelerini rica ediyorum. Açık olalım, çocuk felci için en etkili aşı barış ve derhal insani bir ateşkes sağlamaktır. Her yerde savaş varken çocuk felci aşılama kampanyası yürütmek imkansızdır. Çocuk felci siyasetin ötesine geçer, tüm bölünmeleri aşar. Aksi takdirde, sadece Gazze'deki Filistinli çocuklar için değil, aynı zamanda komşu ülkeler ve bölge için de felaket etkisi yaratacak olan kötülükleri yenmek bizim ortak yükümlülüğümüzdür.