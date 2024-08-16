https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bm-genel-sekreteri-guterres-gazzenin-guneyinde-acilar-buyurken-dunya-bunu-izliyor-1086940159.html

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'nin güneyinde acılar büyürken dünya bunu izliyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'nin güneyinde acılar büyürken dünya bunu izliyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin acıları artarken 'dünyanın bunu... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T20:14+0300

2024-08-16T20:14+0300

2024-08-16T20:14+0300

israil- filistin çatışması

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, "Gazze'deki Filistinliler için bundan daha kötüsü ne olabilir diye düşünürken, güneyde acılar büyüyor ve dünya bunu izliyor" dedi.Gazze'de, insani açıdan bir 'serbest düşüş' yaşandığını ifade eden Guterres, son haftalarda bölgedeki atık sularda çocuk felci virüsü tespit edildiğini, bunun, virüsün şu anda Gazze'de 'risk altında olan yüz binlerce çocukta bulunduğu anlamına geldiğini' belirtti.Genel Sekreter, "BM, Gazze'de 340 binden fazla çocuk için hayati önem taşıyan bir çocuk felci aşısı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor" diye konuştu.'İnsanlar sürekli kaçmak zorunda'Antonio Guterres, Gazze'de temiz su ve sanitasyon sistemlerinin yok edilmesi, hastanelerin çoğunun hizmet veremez durumda olması ve güvenlik nedeniyle insanların 'sürekli kaçmak zorunda olmaları' gibi zorluklara da değindi."Rutin aşılamalar, çatışma nedeniyle ciddi şekilde aksadı. Kızamık ve Hepatit A gibi diğer önlenebilir hastalıkların yayılmasını artırdı" diyen Guterres, şu cümleleri kaydetti:

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gazze

gazze şeridi

israil

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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin