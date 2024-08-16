https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bir-kadin-gunlerce-toplu-tecavuze-ugradi-tartisilan-tek-sey-uyrugu-1086922325.html

Bir kadın günlerce toplu tecavüze uğradı: Tartışılan tek şey uyruğu

Bir kadın günlerce toplu tecavüze uğradı: Tartışılan tek şey uyruğu

Sputnik Türkiye

Pakistan’da günlerce toplu tecavüze uğrayan 28 yaşındaki kadının, Belçikalı olmadığı ortaya çıktı. Pakistan polisi, kadının yabancı olmadığını duyururken... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T12:30+0300

2024-08-16T12:30+0300

2024-08-16T12:30+0300

dünya

tecavüz

toplu tecavüz

turist

belçika

belçikalı

pakistan

polis

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Dünya basınına ‘kaçırılarak 5 gün boyunca toplu tecavüze uğrayan Belçikalı turist’ olarak yansıyan olayda, Belçika’nın Pakistan Büyükelçiliği açıklama yaptı. Belçika Büyükelçiliği, dün yaptığı açıklamada “14 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen olayla ilgili olarak Pakistan polisi, iddia edilen mağdurun Belçika vatandaşı OLMADIĞINI doğruladı. Büyükelçilik, soruşturmaya müdahale etmemek için bu konu hakkında başka bir yorumda bulunmayacaktır” dedi.Eleştiriler: 'Mağdurun kimliğinin ne önemi var?'Pakistan polisi ise dün olayı araştırmak için özel bir birlik kurduklarını ifade ederek “Kadının yabancı olduğuna dair henüz bir delil yok. Soruşturma yürütülüyor” açıklamasını yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, mağdurun yabancı veya Pakistanlı olmasının bir önemi olmadığı konusunda eleştiriler getirdi.Polis ayrıca yaptığı açıklamada toplu tecavüz mağduru kadının Rawalpindi’de yaşadığını ve yabancı olmadığını belirtti. Açıklamada “Kadının yabancı olduğunu iddia etmesinin nedenleri araştırılıyor” denildi.

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tecavüz, toplu tecavüz, turist, belçika, belçikalı, pakistan, polis