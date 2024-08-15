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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
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Hindistan'da on binlerce kadın tecavüz edilip öldürülen doktor için yürüdü
Hindistan'da on binlerce kadın tecavüz edilip öldürülen doktor için yürüdü
Sputnik Türkiye
Cuma sabahı, Hindistan'da çalıştığı hastanenin toplantı odasında ölü bulunan asistan doktor için on binlerce kadın sokaklarda yürüdü. Tecavüz edildikten sonra... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T10:07+0300
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hindistan
sağlık personeli
doktor
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Cuma sabahı Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bulunan R G Kar Tıp Fakültesi ve Hastanesi çalışanları, 31 yaşındaki doktorun yarı çıplak cesediyle karşılaştı. Bir gece önce 36 saatlik vardiyasından çıkan asistan doktorun kendisi için ayrılan özel bir dinlenme alanı olmadığı için hastanede boş bulduğu bir toplantı odasında uyuyakaldığı düşünülüyor. Tecavüz edildikten sonra yarı çıplak bir şekilde ölüme terk edilen doktoru, sabah vardiyasına gelen diğer hastane çalışanları buldu. Kalküta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olay yerini inceledikten sonra Perşembe gecesi nöbette olan beş kişiyi sorguladıklarını açıkladı. Hastanede gönüllü olarak çalışan bir görevli suçla bağlantılı olduğu düşünüldüğü için tutuklandı. Sağlık Hizmetleri Doktorları Derneği olayları kınayarak yetkililerden kapsamlı bir soruşturma başlatmalarını talep ettiler.Hindistan'da kadınlar protesto başlattıKadın doktorlar başta olmak üzere farklı alanlarda çalışan on binlerce kadın Çarşamba günü yapılan protestolara katıldı. Hindistan'ın Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi birçok şehrinde de küçük çaplı protestolar düzenlendi.Ülkede uzun zamandır devam eden kadın ve çocuk tecavüzleri, kadın cinayetleri için yürüyen kadınlarla, çoğunlukla sakin geçen protesto sırasında polisle bir arbede yaşandığı bildirildi. Protesto sırasında kimliği belirlenemeyen bir grup erkek, R G Kar Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisini yağmaladığı belirtildi.
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hindistan, sağlık personeli, doktor, kadın hakları, özgürlük, kadına şiddet
hindistan, sağlık personeli, doktor, kadın hakları, özgürlük, kadına şiddet

Hindistan'da on binlerce kadın tecavüz edilip öldürülen doktor için yürüdü

10:07 15.08.2024 (güncellendi: 10:22 15.08.2024)
© AAGösterilerin yapıldığı alanda, hükümetin yargı düzenlemesinin yanı sıra toplumda kadına yönelik şiddet ve İsrail'deki Arap vatandaşların maruz kaldığı ayrımcılık gibi sorunlara karşı hükümetin tepkisizliğini kınayan protestocu gruplar da yer aldı.
Gösterilerin yapıldığı alanda, hükümetin yargı düzenlemesinin yanı sıra toplumda kadına yönelik şiddet ve İsrail'deki Arap vatandaşların maruz kaldığı ayrımcılık gibi sorunlara karşı hükümetin tepkisizliğini kınayan protestocu gruplar da yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA
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Cuma sabahı, Hindistan'da çalıştığı hastanenin toplantı odasında ölü bulunan asistan doktor için on binlerce kadın sokaklarda yürüdü. Tecavüz edildikten sonra öldürülen doktor yarı çıplak bulundu, hastane çalışanları polis tarafından sorgulandı. Bir şüpheli tutuklandı.
Cuma sabahı Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bulunan R G Kar Tıp Fakültesi ve Hastanesi çalışanları, 31 yaşındaki doktorun yarı çıplak cesediyle karşılaştı.
Bir gece önce 36 saatlik vardiyasından çıkan asistan doktorun kendisi için ayrılan özel bir dinlenme alanı olmadığı için hastanede boş bulduğu bir toplantı odasında uyuyakaldığı düşünülüyor. Tecavüz edildikten sonra yarı çıplak bir şekilde ölüme terk edilen doktoru, sabah vardiyasına gelen diğer hastane çalışanları buldu.
Kalküta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olay yerini inceledikten sonra Perşembe gecesi nöbette olan beş kişiyi sorguladıklarını açıkladı. Hastanede gönüllü olarak çalışan bir görevli suçla bağlantılı olduğu düşünüldüğü için tutuklandı.
Sağlık Hizmetleri Doktorları Derneği olayları kınayarak yetkililerden kapsamlı bir soruşturma başlatmalarını talep ettiler.

Hindistan'da kadınlar protesto başlattı

Kadın doktorlar başta olmak üzere farklı alanlarda çalışan on binlerce kadın Çarşamba günü yapılan protestolara katıldı. Hindistan'ın Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi birçok şehrinde de küçük çaplı protestolar düzenlendi.
Ülkede uzun zamandır devam eden kadın ve çocuk tecavüzleri, kadın cinayetleri için yürüyen kadınlarla, çoğunlukla sakin geçen protesto sırasında polisle bir arbede yaşandığı bildirildi. Protesto sırasında kimliği belirlenemeyen bir grup erkek, R G Kar Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisini yağmaladığı belirtildi.
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