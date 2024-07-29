https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/sabiha-gokcen-havalimaninda-hamile-yolcu-panigi-pilot-ve-kule-gorevlileri-zamanla-yaristi-1086303325.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hamile yolcu paniği: Pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hamile yolcu paniği: Pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı

Sputnik Türkiye

İstanbul Sabiha Gökçen-Dalman seferini yapan uçakta rahatsızlanan hamile kadın yolcunun düşük yaptığını söylemesi üzerine pilot ve kule görevlileri zamanla... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T14:32+0300

2024-07-29T14:32+0300

2024-07-29T14:32+0300

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

uçak

hamile

hamile kadın

yolcu

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AJET'e ait İstanbul Sabiha Gökçen-Dalaman seferini gerçekleştiren uçakta kalkış sırasında hamile bir yolcu aniden rahatsızlandı. Uçakta yapılan kontrollerde yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Düşük yapan yolcu nedeniyle ivedi bir şekilde park pozisyonuna sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı. O anlar kule pilot konuşmalarına şöyle yansıdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ebrar-karakurttan-hollanda-zaferi-sonrasi-paylasim-ersoyun-babaannesinin-intikami-alindi-1086302008.html

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

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sabiha gökçen havalimanı, uçak, hamile, hamile kadın, yolcu