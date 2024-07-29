https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/sabiha-gokcen-havalimaninda-hamile-yolcu-panigi-pilot-ve-kule-gorevlileri-zamanla-yaristi-1086303325.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hamile yolcu paniği: Pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hamile yolcu paniği: Pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen-Dalman seferini yapan uçakta rahatsızlanan hamile kadın yolcunun düşük yaptığını söylemesi üzerine pilot ve kule görevlileri zamanla... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T14:32+0300
2024-07-29T14:32+0300
2024-07-29T14:32+0300
türkiye
sabiha gökçen havalimanı
uçak
hamile
hamile kadın
yolcu
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AJET'e ait İstanbul Sabiha Gökçen-Dalaman seferini gerçekleştiren uçakta kalkış sırasında hamile bir yolcu aniden rahatsızlandı. Uçakta yapılan kontrollerde yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Düşük yapan yolcu nedeniyle ivedi bir şekilde park pozisyonuna sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı. O anlar kule pilot konuşmalarına şöyle yansıdı:
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sabiha gökçen havalimanı, uçak, hamile, hamile kadın, yolcu
sabiha gökçen havalimanı, uçak, hamile, hamile kadın, yolcu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hamile yolcu paniği: Pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı
İstanbul Sabiha Gökçen-Dalman seferini yapan uçakta rahatsızlanan hamile kadın yolcunun düşük yaptığını söylemesi üzerine pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı. Kadın yolcu uçaktan hastaneye kaldırılırken kuleyle kokpit arasındaki yaşanan diyaloglar film sahnelerini hatırlattı.
AJET'e ait İstanbul Sabiha Gökçen-Dalaman seferini gerçekleştiren uçakta kalkış sırasında hamile bir yolcu aniden rahatsızlandı.
Uçakta yapılan kontrollerde yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Düşük yapan yolcu nedeniyle ivedi bir şekilde park pozisyonuna sağlık ekibi ve ambulans gönderildi.
Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı.
O anlar kule pilot konuşmalarına şöyle yansıdı:
Pilot: Efendim 301 nolu park pozisyonundayız, hamile bir yolcumuz düşük yaptığını belirtmiş arkadaşlarımıza.
Kule: 301 numaradasınız mutabık mıyız?
Pilot: Mutabıkız bir ambulans talep edeceğiz.
Kule: Anlaşıldı iletiyoruz hemen.
Kule: Koltuk numarasını öğrenebilir miyiz. Ön kapıya mı arka kapıya mı yakın?
Pilot: Efendim, yolcumuz arka kapı tarafında bekliyor şuan.
Kule: Arka kapı anlaşıldı.