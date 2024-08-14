https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/emekliler-icin-halk-plaji-karari-sezlong-ve-semsiye-ucretsiz-1086827282.html

Emekliler için halk plajı kararı: 'Şezlong ve şemsiye ücretsiz'

Emekliler için halk plajı kararı: 'Şezlong ve şemsiye ücretsiz'

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medyadan halk plajlarına ilişkin yeni uygulamayı duyurdu ve "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T12:12+0300

2024-08-14T12:12+0300

2024-08-14T12:57+0300

türkiye

son dakika

emekli

şezlong

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086827446_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_5fe74f1fe00722b5a27344d0d9b95a29.jpg

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medyadan halk plajlarına ilişkin yeni uygulamayı duyurdu ve "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sgk-duyurdu-emeklilere-kaplicalar-bedava-oldu-1086797466.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, emekli, şezlong