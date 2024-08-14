https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/emekliler-icin-halk-plaji-karari-sezlong-ve-semsiye-ucretsiz-1086827282.html
Emekliler için halk plajı kararı: 'Şezlong ve şemsiye ücretsiz'
Emekliler için halk plajı kararı: 'Şezlong ve şemsiye ücretsiz'
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medyadan halk plajlarına ilişkin yeni uygulamayı duyurdu ve "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T12:12+0300
2024-08-14T12:12+0300
2024-08-14T12:57+0300
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medyadan halk plajlarına ilişkin yeni uygulamayı duyurdu ve "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sgk-duyurdu-emeklilere-kaplicalar-bedava-oldu-1086797466.html
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son dakika, emekli, şezlong
son dakika, emekli, şezlong
Emekliler için halk plajı kararı: 'Şezlong ve şemsiye ücretsiz'
12:12 14.08.2024 (güncellendi: 12:57 14.08.2024)
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medyadan halk plajlarına ilişkin yeni uygulamayı duyurdu ve "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medyadan halk plajlarına ilişkin yeni uygulamayı duyurdu ve "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak." dedi.
"Emeklilerimize Müjdelerimiz Devam Ediyor! Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak."