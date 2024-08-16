https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bakan-yumaklidan-orman-yanginlarina-iliskin-aciklama-47-yanginin-30u-kontrol-altina-alindi-1086938274.html

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: '47 yangının 30'u kontrol altına alındı'

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: '47 yangının 30'u kontrol altına alındı'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 16 Ağustos Cuma günü ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere 47 yangın çıktığını belirterek bunların 30'unun kontrol... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T19:10+0300

2024-08-16T19:10+0300

2024-08-16T19:10+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

bolu

izmir

yangın

orman yangını

yangın söndürme

yangın helikopteri

çanakkale

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin havadan ve karadan inceleme yaptıktan sonra Dedeler köyünde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.Yumaklı, yaptığı açıklamada, bu sabah Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladıklarını, dün başlayan Bolu'daki yangının ise çok kısa sürede şiddetli rüzgar sebebiyle 30 kilometrelik alanı etkileyecek boyuta geldiğini söyledi.Alanın geniş ve çok sarp olmasının, bölgede yarık ve dik kayalıkların bulunmasının müdahaleyi güçleştirdiğini dile getiren Yumaklı, Bolu'daki yangına 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle müdahalenin sürdüğünü, gece boyunca çalışmaların devam edeceğini bildirdi.Ekiplerin sonuç ala ala gittiğini söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:Yumaklı, İzmir'de de yine şiddetli rüzgarın çalışmaları zaman zaman engellediğine işaret ederek, "Yamanlar mevkisindeki yangınların yerleşim yerlerine çok yakın olması, bizi ilk başta çok yoğun şekilde buralara sevk etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Yine burada da Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD, ilgili kurumlar, yerel yönetimler hep birlikte yoğun şekilde gayret ediyorlar" dedi.İzmir'de üçüncü bir yangın daha olduğunu belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:Bakan Yumaklı, bunların dışında kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan birçok yangınla mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere - küçükleri hiç bahsetmiyorum, belli bir seviye üzerinde - 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Bu yangınların arasında büyüme potansiyeli olan Aydın Didim Akyeniköy'de saat 12.56'da çıkan yangın vardı. Buna da saat 13.05'te ilk müdahale yapıldı. 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik. Yine bu yangın da kırsal alanda başlayıp maalesef orman alanına sirayet eden bir yangın. Bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız. Yangın sönene kadar buradayız" diye konuştu.'Orman teşkilatı olarak alarma geçtik'Yangınlarla mücadele ederken aynı zamanda dezenformasyonla da uğraştıklarını dile getiren Yumaklı, "Onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz ancak hakikaten bizlerin çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların ülkesini, milletini seven hiç kimseye faydası yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmi kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye, hiçbir açıklamaya, hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum" ifadesini kullandı.Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumuna ilişkin uyarısını yineleyerek şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/izmirdeki-yangin-nedeniyle-adnan-menderes-havalimanina-gelen-ucuslarin-yonlendirildigi-iddiasi-1086924856.html

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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, bolu, izmir, yangın, orman yangını, yangın söndürme, yangın helikopteri, çanakkale