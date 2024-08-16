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Bakan Uraloğlu'ndan 'Tersane İstanbul' açıklaması: '1 milyar 346 milyon dolar kazandıracak'
Bakan Uraloğlu'ndan 'Tersane İstanbul' açıklaması: '1 milyar 346 milyon dolar kazandıracak'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 23 Şubat 2019’da temeli atılan Tersane İstanbul'da saha incelemesi yaptı. İnceleme sonrası açıklama yapan Uraloğlu... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T16:43+0300
2024-08-16T16:46+0300
politika
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
tersane istanbul projesi
kira
gelir
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Tersane İstanbul' projesinin saha incelemesini gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu proje için, “Yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştiriyoruz. 45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.'Tersane işlevini yitirmişti'150 yıldır sivillere kapalı olan alanın tekrar vatandaşlarla buluşacağını dile getiren Uraloğlu, “Burada bulunan tarihi tersanemiz 'Tersane-i Amire', Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden iki yıl sonra, 1455’te kuruldu. Fatih Sultan Mehmet sonrasında yeni kızaklar ile savaş gemisi yapımında kullanılan havuzlar inşa edilerek tersane gelişmeye devam etti. Burası 16 ve 17'nci yüzyıllarda Akdeniz Bölgesi’nde yer alan en büyük tersanelerdendi. Tersane, Cumhuriyet Döneminde de askeri ve sivil gemilerin yapımı, bakımı ve onarımında kullanıldı. Proje alanı, son 30 yılda tersane işlevini yitirmişti. Bu nedenle tarihi tersanemizin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için “Tersane İstanbul” projesini geliştirdik. Özellikle yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar haliçle buluşturma amacını taşıyoruz” diye konuştu.'26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracağız'Projede yer alan sosyal aktivite alanlarından bahseden Uraloğlu, “Proje kapsamında; Sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, Kafe ve dinlenme mekanları, Sosyal aktivite alanları ve 1000 kişilik cami, Kütüphane, Gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, Tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70’er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Böylece 1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız. Projenin tamamlanması ile toplam alanı 83.300 metrekare olan 26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracağız. Özetle bu eşsiz bölgenin hem endüstri mirasına sahip çıkıyor hem de İstanbul’un marka değerine önemli bir katkıda bulunuyoruz” dedi.Açıklamarını südüren Bakan Uraloğlu şu cümleleri kaydetti:
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, tersane istanbul projesi, kira, gelir
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, tersane istanbul projesi, kira, gelir

Bakan Uraloğlu'ndan 'Tersane İstanbul' açıklaması: '1 milyar 346 milyon dolar kazandıracak'

16:43 16.08.2024 (güncellendi: 16:46 16.08.2024)
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 23 Şubat 2019’da temeli atılan Tersane İstanbul'da saha incelemesi yaptı. İnceleme sonrası açıklama yapan Uraloğlu, Tersane İstanbul'un 45 yıllık işletme sonucu hazineye 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri getireceğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Tersane İstanbul' projesinin saha incelemesini gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu proje için, “Yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştiriyoruz. 45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

'Tersane işlevini yitirmişti'

150 yıldır sivillere kapalı olan alanın tekrar vatandaşlarla buluşacağını dile getiren Uraloğlu, “Burada bulunan tarihi tersanemiz 'Tersane-i Amire', Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden iki yıl sonra, 1455’te kuruldu. Fatih Sultan Mehmet sonrasında yeni kızaklar ile savaş gemisi yapımında kullanılan havuzlar inşa edilerek tersane gelişmeye devam etti. Burası 16 ve 17'nci yüzyıllarda Akdeniz Bölgesi’nde yer alan en büyük tersanelerdendi. Tersane, Cumhuriyet Döneminde de askeri ve sivil gemilerin yapımı, bakımı ve onarımında kullanıldı. Proje alanı, son 30 yılda tersane işlevini yitirmişti. Bu nedenle tarihi tersanemizin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için “Tersane İstanbul” projesini geliştirdik. Özellikle yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar haliçle buluşturma amacını taşıyoruz” diye konuştu.

'26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracağız'

Projede yer alan sosyal aktivite alanlarından bahseden Uraloğlu, “Proje kapsamında; Sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, Kafe ve dinlenme mekanları, Sosyal aktivite alanları ve 1000 kişilik cami, Kütüphane, Gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, Tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70’er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Böylece 1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız. Projenin tamamlanması ile toplam alanı 83.300 metrekare olan 26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracağız. Özetle bu eşsiz bölgenin hem endüstri mirasına sahip çıkıyor hem de İstanbul’un marka değerine önemli bir katkıda bulunuyoruz” dedi.
Açıklamarını südüren Bakan Uraloğlu şu cümleleri kaydetti:
Tersane İstanbul; tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak, gözlerden uzak kalan tersane bölgesi; zengin geçmişini gözler önüne seren örnek bir koruma yaklaşımıyla, yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olacak. 1.8 km kıyı bandına sahip Tersane İstanbul 4 fazda inşa ediliyor. 23 Şubat 2019’da temeli atılarak çalışmaları başladı. Şu anda proje genelinde ilerleme seviyemiz yüzde 69. Halka açılacak birinci faz kapsamında olan 25. ve 26. blokların kısmi kabulünü 11 Haziran’da yaptık. Bu yıl bitmeden birinci fazın tamamlanmasını hedefliyoruz. Osmanlı döneminde torpido fabrikası olarak kullanılan yapının restorasyonu bitince ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile hizmet vermeye başlıyor olacağız. Üstelik yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştiriyoruz. 45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız.
İstanbul Finans Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
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