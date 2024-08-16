https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/aydin-bozdoganda-orman-yangini-mugla-sinirinda-onlem-alindi-1086939198.html
Aydın Bozdoğan'da orman yangını: Muğla sınırında önlem alındı
Aydın Bozdoğan'da orman yangını: Muğla sınırında önlem alındı
Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinden beri devam eden İzmir yangını sonrası Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Örmepınar mevkiinde de yangın çıktı. Yangın Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T19:29+0300
2024-08-16T19:29+0300
2024-08-16T19:29+0300
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aydın
muğla
yangın
yangın söndürme
itfaiye
orman
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Örmepınar mevkiinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.Yangının sıçrama tehlikesi bulunuyorYangının Muğla sınırlarına sıçrama ihtimaline karşı hızlı bir şekilde tedbirler alındı. Muğla Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi’ne ivedilikle intikal ederek gerekli önlemler alan ekipler, yangının kontrol altında tutulması için çalışmalara destek veriyor.Aydın'da çıkan yangının Muğla sınırlarına ulaşmaması için her türlü güvenlik önlemi alındığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/izmirde-yangin-buyuyor-butun-sehir-dumana-teslim-oldu-goz-gozu-gormuyor-1086917191.html
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Aydın Bozdoğan'da orman yangını: Muğla sınırında önlem alındı
Sabah saatlerinden beri devam eden İzmir yangını sonrası Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Örmepınar mevkiinde de yangın çıktı. Yangın Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi sınırında bulunan bölge yetkililerini harekete geçirdi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Örmepınar mevkiinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Yangının sıçrama tehlikesi bulunuyor
Yangının Muğla sınırlarına sıçrama ihtimaline karşı hızlı bir şekilde tedbirler alındı. Muğla Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi’ne ivedilikle intikal ederek gerekli önlemler alan ekipler, yangının kontrol altında tutulması için çalışmalara destek veriyor.
Aydın'da çıkan yangının Muğla sınırlarına ulaşmaması için her türlü güvenlik önlemi alındığını belirtti.