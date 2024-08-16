https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/aydin-bozdoganda-orman-yangini-mugla-sinirinda-onlem-alindi-1086939198.html

Aydın Bozdoğan'da orman yangını: Muğla sınırında önlem alındı

Aydın Bozdoğan'da orman yangını: Muğla sınırında önlem alındı

Sputnik Türkiye

Sabah saatlerinden beri devam eden İzmir yangını sonrası Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Örmepınar mevkiinde de yangın çıktı. Yangın Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T19:29+0300

2024-08-16T19:29+0300

2024-08-16T19:29+0300

türkiye

aydın

muğla

yangın

yangın söndürme

itfaiye

orman

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Örmepınar mevkiinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.Yangının sıçrama tehlikesi bulunuyorYangının Muğla sınırlarına sıçrama ihtimaline karşı hızlı bir şekilde tedbirler alındı. Muğla Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi’ne ivedilikle intikal ederek gerekli önlemler alan ekipler, yangının kontrol altında tutulması için çalışmalara destek veriyor.Aydın'da çıkan yangının Muğla sınırlarına ulaşmaması için her türlü güvenlik önlemi alındığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/izmirde-yangin-buyuyor-butun-sehir-dumana-teslim-oldu-goz-gozu-gormuyor-1086917191.html

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