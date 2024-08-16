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Avusturalya'da haziran ayından bu yana 93 M çiçeği vakası tespit edildi
Avusturalya'da haziran ayından bu yana 93 M çiçeği vakası tespit edildi
Sputnik Türkiye
Avusturalya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde haziran başından beri 93 yeni M çiçeği virüsü (mpox) vakası tespit edildiği açıklandı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T17:49+0300
2024-08-16T17:49+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
avusturalya
dünya sağlık örgütü (dsö)
halk sağlığı
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Yeni Güney Galler Sağlık Bakanlığı, Avustralya'da M çiçeği vakalarındaki artışa ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, eyalette 1 Haziran'dan bu yana 93 kişiye M çiçeği teşhisi konulduğu ve bu vakaların çoğunun "cinsel ilişki" kaynaklı olduğu ifade edildi.Bakanlık, eyalette haziran öncesi yalnızca 1 vaka tespit edildiği, vaka sayısının 2023'te 12 olduğu bilgisini verdi.Ten teması ile yayıldıEyalet bakanlığında görevli doktorlardan Jeremy McAnulty de hastalığın ten temasıyla yayıldığını ve genellikle genital bölgede küçük sivilce benzeri şişliklerle başladığını belirtti.McAnulty, "Vakalardaki son artışla birlikte Bakanlık, risk altındaki kişileri semptomlara karşı tetikte olma konusunda uyarıyor." ifadesini kullandı.Halk sağlığı için acil durum ilan edildiDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı nedeniyle 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan virüse karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.M Çiçeği Virüsü nedir?M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.Belirtiler nasıl kendini gösteriyor?İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkıyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.Nasıl tedavi ediliyor?Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/dunya-saglik-orgutu-maymun-cicegi-virusu-hizla-yayiliyor-ve-buna-karsi-bir-tedavi-yontemimiz-yok-1086933413.html
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maymun çiçeği virüsü, avusturalya, dünya sağlık örgütü (dsö), halk sağlığı
maymun çiçeği virüsü, avusturalya, dünya sağlık örgütü (dsö), halk sağlığı

Avusturalya'da haziran ayından bu yana 93 M çiçeği vakası tespit edildi

17:49 16.08.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT maymun çiçeği virüsü,
 maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT
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Avusturalya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde haziran başından beri 93 yeni M çiçeği virüsü (mpox) vakası tespit edildiği açıklandı.
Yeni Güney Galler Sağlık Bakanlığı, Avustralya'da M çiçeği vakalarındaki artışa ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, eyalette 1 Haziran'dan bu yana 93 kişiye M çiçeği teşhisi konulduğu ve bu vakaların çoğunun "cinsel ilişki" kaynaklı olduğu ifade edildi.
Bakanlık, eyalette haziran öncesi yalnızca 1 vaka tespit edildiği, vaka sayısının 2023'te 12 olduğu bilgisini verdi.

Ten teması ile yayıldı

Eyalet bakanlığında görevli doktorlardan Jeremy McAnulty de hastalığın ten temasıyla yayıldığını ve genellikle genital bölgede küçük sivilce benzeri şişliklerle başladığını belirtti.
McAnulty, "Vakalardaki son artışla birlikte Bakanlık, risk altındaki kişileri semptomlara karşı tetikte olma konusunda uyarıyor." ifadesini kullandı.

Halk sağlığı için acil durum ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı nedeniyle 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.
DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.
Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan virüse karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

M Çiçeği Virüsü nedir?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

Belirtiler nasıl kendini gösteriyor?

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkıyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Nasıl tedavi ediliyor?

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
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Dünya Sağlık Örgütü: Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor ve buna karşı bir tedavi yöntemimiz yok
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