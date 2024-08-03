https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/altindan-pes-pese-rekor-kimse-beklemiyordu-islam-memis-ciddiye-alin-diyerek-uyardi-1086458982.html

Beklenmedik anda altından peş peşe rekor: İslam Memiş, ‘Ciddiye alın’ diyerek uyardı

Beklenmedik anda altından peş peşe rekor: İslam Memiş, ‘Ciddiye alın’ diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Fed faiz kararı, ABD’den gelen veriler ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin etkisiyle bu hafta yüzde 3’e yakın artış gösterdi. Ons altındaki... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T10:11+0300

2024-08-03T10:11+0300

2024-08-03T10:39+0300

ekonomi

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külçe altın

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Geçen hafta düşüş yaşayan altın fiyatları, bu hafta hızlı bir toparlanma göstererek rekor seviyelere ulaştı. Altın, artan jeopolitik gerginlikler ve ABD ekonomisinin zayıfladığına işaret eden yeni verilerle Aralık teslimatlı kontratlarda ons başına 2 bin 500 dolar seviyesini aştı. Spot altın ise 2.477,73 dolara kadar yükseldi.Güvenli liman talebi artıyorOrta Doğu'daki gerginlikler ve faiz indirimi beklentileri, altının güvenli liman talebini artırarak bu hafta yüzde 3’e yakın değer kazanmasına neden oldu. Bu performans, Nisan ayından bu yana altının en iyi haftası oldu.Dolar endeksi ve faiz oranlarıHafta boyunca yatırımcılar, Çarşamba günkü Fed faiz kararı ve Cuma günü yayınlanan ABD tarım dışı istihdam verisini bekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, dolar endeksi de işsizlik oranının yüzde 4,3’e yükselmesiyle Mart ayından bu yana en düşük seviyesine düştü. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin beklenen yolda ilerlemesi halinde faiz oranlarının Eylül ayında düşürülebileceğini açıkladı.Kapalıçarşı’da altın fiyatıKapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 2.595 liraya, cumhuriyet altını ise yüzde 3,13 yükselişle 17.120 liraya çıktı. Çeyrek altın 4.290 liraya yükseldi. ABD doları yüzde 0,69 artışla 33,1940 lira, euro ise yüzde 1,15 artışla 36,2200 liraya çıktı.İslam Memiş’ten gram altın tahmini: Ciddiye alınAltın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 2.520-2.620 lira aralığında işlem göreceğini belirtti. Memiş, Ağustos ayında altının zirve seviyesini 2 bin 730 lira olarak öngördü ve yıl sonu beklentisini 3 bin-3 bin 500 lira olarak açıkladı. Ayrıca, jeopolitik gerginliklerin artması durumunda altın fiyatlarının yükselebileceğini vurguladı.Ayrıca yatırımcılara, savaş konusunun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Memiş, piyasanın genel beklentileri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini belirtti.Yatırımcılara uyarıİslam Memiş, Temmuz ayının finansal açıdan stresli geçtiğini ve Ağustos’un da zorlu geçeceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Nakit sıkıntısına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, yatırımcılara fiyata değil, miktara odaklanmaları gerektiğini tavsiye etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/akaryakit-icin-resmi-gazeteden-karar-benzin-motorin-ve-biyoyakitta-epdk-yeni-fiyatlari-acikladi-1086459429.html

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