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Alman siyasetçi Wagenknecht’ten Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı
Alman siyasetçi Wagenknecht’ten Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı
Sputnik Türkiye
Almanya’da Sol Parti’den ayrılarak kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht, Kiev’in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını patlattığı kanıtlanırsa Ukrayna'ya silah... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
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Alman milletvekili Wagenknecht, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik bombalı saldırıyı Ukraynalı sabotaj grubunun gerçekleştirdiği, Almanya Başsavcılığı’nın Ukraynalı dalgıç Vladimir Zhuravlev hakkında tutuklama emri çıkarttığı yönünde basında çıkan haberleri değerlendirdi.Wagenknecht, “Eğer Kuzey Akım'a yönelik saldırıda Ukrayna'nın parmağı varsa, o zaman ‘trafik ışığı’ (Almanya’daki iktidar koalisyonu) bir sonuca varmalı ve silah tedarikini derhal durdurmalı. Her şey, federal hükümetin yeterince çalışmadığı ve hatta bilgi sakladığını doğrudan haykırıyor” diye yazdı.Rus Büyükelçi Antonov: ‘ABD, yeni saldırılara açık çek veriyor’Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby’nin, Kiev'in Kuzey Akım sabotajına karıştığı ve ABD’nin bu operasyondaki rolüyle ilgili yorum yapmayı reddetmesini şöyle değerlendirdi:Kirby’nin böylesine önemli konuda yorum yapmayı reddetmesinin oldukça manidar olduğunu söyleyen Antonov, ABD’li yetkililerin “tüm suçu Ukraynalı kuklalarının üzerine yıkmaya” çalışarak dış gözlemci konumunu aldığını kaydetti.Kiev rejiminin, “Washington’un izni olmadan tek bir adım atmayacağını” kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Almanya Başsavcılığı’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya karıştığından şüphelenilen Ukraynalı bir dalış eğitmeni hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/abd-medyasindan-ciai-savunan-iddia-uyarilara-ragmen-zalujniy-kuzey-akimi-patlatma-emrini-verdi-1086859977.html
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Alman siyasetçi Wagenknecht’ten Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurma çağrısı

12:05 16.08.2024 (güncellendi: 12:09 16.08.2024)
© AFP 2023 / Clemens BilanSahra Wagenknecht
Sahra Wagenknecht - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© AFP 2023 / Clemens Bilan
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Almanya’da Sol Parti’den ayrılarak kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht, Kiev’in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını patlattığı kanıtlanırsa Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.
Alman milletvekili Wagenknecht, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik bombalı saldırıyı Ukraynalı sabotaj grubunun gerçekleştirdiği, Almanya Başsavcılığı’nın Ukraynalı dalgıç Vladimir Zhuravlev hakkında tutuklama emri çıkarttığı yönünde basında çıkan haberleri değerlendirdi.
Wagenknecht, “Eğer Kuzey Akım'a yönelik saldırıda Ukrayna'nın parmağı varsa, o zaman ‘trafik ışığı’ (Almanya’daki iktidar koalisyonu) bir sonuca varmalı ve silah tedarikini derhal durdurmalı. Her şey, federal hükümetin yeterince çalışmadığı ve hatta bilgi sakladığını doğrudan haykırıyor” diye yazdı.

Rus Büyükelçi Antonov: ‘ABD, yeni saldırılara açık çek veriyor’

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby’nin, Kiev'in Kuzey Akım sabotajına karıştığı ve ABD’nin bu operasyondaki rolüyle ilgili yorum yapmayı reddetmesini şöyle değerlendirdi:
Aslında bu, söz konusu müttefik toprakları olduğunda bile terörizmi alttan alta meşrulaştırmaktır. Aslında Amerika gelecekte benzer suçlar için açık çek vermiş oluyor.
Kirby’nin böylesine önemli konuda yorum yapmayı reddetmesinin oldukça manidar olduğunu söyleyen Antonov, ABD’li yetkililerin “tüm suçu Ukraynalı kuklalarının üzerine yıkmaya” çalışarak dış gözlemci konumunu aldığını kaydetti.
Kiev rejiminin, “Washington’un izni olmadan tek bir adım atmayacağını” kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Saldırının gerçek faillerinin tespit edilmesi ve cezalandırılması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Diğerleriyle birlikte, bu tür vahşetlerin bir daha asla tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Daha önce Almanya Başsavcılığı’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya karıştığından şüphelenilen Ukraynalı bir dalış eğitmeni hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirilmişti.
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