ABD medyasından CIA’i savunan iddia: Uyarılara rağmen Zalujnıy, Kuzey Akım’ı patlatma emrini verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Trafik kazaları ve mağdurların hakları
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Seçim zaferleriyle dolu 23 yıl: AK Parti'nin dünü ve bugünü
18:15
18 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
18:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
19:15
12 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/abd-medyasindan-ciai-savunan-iddia-uyarilara-ragmen-zalujniy-kuzey-akimi-patlatma-emrini-verdi-1086859977.html
ABD medyasından CIA’i savunan iddia: Uyarılara rağmen Zalujnıy, Kuzey Akım’ı patlatma emrini verdi
ABD medyasından CIA’i savunan iddia: Uyarılara rağmen Zalujnıy, Kuzey Akım’ı patlatma emrini verdi
Sputnik Türkiye
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Kuzey Akım'a yönelik sabotaj düzenleme emrini iptal etmesini talep ettiği iddia... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T07:25+0300
2024-08-15T07:56+0300
dünya
kuzey akım
abd
cia
ukrayna
almanya
vladimir zelenskiy
valeriy zalujnıy
wall street journal (wsj)
wsj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079273289_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_201129fc3e13fab9130d8252e9905461.jpg
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adını açıklamadığı ABD, Ukrayna ve Avrupalı kaynaklara atıfla verdiği haberde, CIA’in Vladimir Zelenskiy’den Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik operasyonu durdurmasını talep ettiği ifade edildi. Washington’dan alınan talimatlar ışığında dönemin Genelkurmay Başkanı General Valeriy Zalujnıy’a operasyonu durdurma emrinin verildiği, ama komutanın “emri duymazdan gelerek ekibinin orijinal planda değişiklikler yaptığı” belirtildi.Habere göre, Kuzey Akım borularını patlatma planı başlarda Zelenskiy tarafından onaylandı ve operasyonla ilgili tüm emirler hiçbir delil bırakmamak için sözlü olarak verildi.WSJ, haberde belirttiği gibi “Kuzey Akım sabotajında yer alan ya da bu operasyonla ilgili bilgilere doğrudan erişimi olan” dört üst düzey Ukrayna güvenlik servisi temsilcisinden konuyla ilgili yorum istedi. Gazetenin görüştüğü tüm yetkililerin, sabotaj sırasında Kiev'in boru hatlarını “meşru hedef” olarak gördüğünü doğruladığı aktarıldı.Haberde, Alman müfettişlerin çabalarını Zalujnıy ve yardımcılarının olaya karıştığına dair delilleri toplama çalışmaları üzerinde yoğunlaştırdığı iddia edilirken alınan sonuçların, Ukrayna'ya önemli miktarda finansman ve askeri teçhizat sağlayan Berlin ve Kiev arasındaki ilişkileri alt üst edebileceği kaydedildi.Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan ve ismi açıklanmayan bir Alman yetkili, WSJ'ye yaptığı açıklamada, “Bu büyüklükte bir saldırı, NATO'nun kolektif savunma maddesini devreye sokmak için yeterli bir neden, ancak kritik altyapı Berlin'in silah tedarikiyle desteklediği bir ülke tarafından tahrip edildi” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/almanyada-kuzey-akim-sabotajinin-olasi-faili-hakkinda-tutuklama-emri-cikti-1086824494.html
ukrayna
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079273289_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_3f9d35bbf80e493f895febc5201adbad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuzey akım, abd, cia, ukrayna, almanya, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, wall street journal (wsj), wsj, nato
kuzey akım, abd, cia, ukrayna, almanya, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, wall street journal (wsj), wsj, nato

ABD medyasından CIA’i savunan iddia: Uyarılara rağmen Zalujnıy, Kuzey Akım’ı patlatma emrini verdi

07:25 15.08.2024 (güncellendi: 07:56 15.08.2024)
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Abone ol
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Kuzey Akım'a yönelik sabotaj düzenleme emrini iptal etmesini talep ettiği iddia edilirken Zelenskiy'in bu talebi kabul etmesine rağmen dönemin Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’in itaatsizlik yaptığı öne sürüldü.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adını açıklamadığı ABD, Ukrayna ve Avrupalı kaynaklara atıfla verdiği haberde, CIA’in Vladimir Zelenskiy’den Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik operasyonu durdurmasını talep ettiği ifade edildi. Washington’dan alınan talimatlar ışığında dönemin Genelkurmay Başkanı General Valeriy Zalujnıy’a operasyonu durdurma emrinin verildiği, ama komutanın “emri duymazdan gelerek ekibinin orijinal planda değişiklikler yaptığı” belirtildi.
Habere göre, Kuzey Akım borularını patlatma planı başlarda Zelenskiy tarafından onaylandı ve operasyonla ilgili tüm emirler hiçbir delil bırakmamak için sözlü olarak verildi.
WSJ, haberde belirttiği gibi “Kuzey Akım sabotajında yer alan ya da bu operasyonla ilgili bilgilere doğrudan erişimi olan” dört üst düzey Ukrayna güvenlik servisi temsilcisinden konuyla ilgili yorum istedi. Gazetenin görüştüğü tüm yetkililerin, sabotaj sırasında Kiev'in boru hatlarını “meşru hedef” olarak gördüğünü doğruladığı aktarıldı.
Haberde, Alman müfettişlerin çabalarını Zalujnıy ve yardımcılarının olaya karıştığına dair delilleri toplama çalışmaları üzerinde yoğunlaştırdığı iddia edilirken alınan sonuçların, Ukrayna'ya önemli miktarda finansman ve askeri teçhizat sağlayan Berlin ve Kiev arasındaki ilişkileri alt üst edebileceği kaydedildi.
Bazı Alman siyasi liderler, savaş çabalarına yönelik iç desteği bozmaktan korktuğu için Ukrayna'yı işaret eden delilleri görmezden gelmeye istekli olmuş olabilir. Ancak Alman polisi siyasi olarak bağımsız ve birbiri ardına gelen ipuçlarını değerlendirirken soruşturmaları da kendi başına bir hayat sürdü.
Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan ve ismi açıklanmayan bir Alman yetkili, WSJ'ye yaptığı açıklamada, “Bu büyüklükte bir saldırı, NATO'nun kolektif savunma maddesini devreye sokmak için yeterli bir neden, ancak kritik altyapı Berlin'in silah tedarikiyle desteklediği bir ülke tarafından tahrip edildi” ifadesini kullandı.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
DÜNYA
Almanya’da, Kuzey Akım sabotajının olası faili hakkında tutuklama emri çıktı
Dün, 11:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала