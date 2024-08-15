https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/abd-medyasindan-ciai-savunan-iddia-uyarilara-ragmen-zalujniy-kuzey-akimi-patlatma-emrini-verdi-1086859977.html

ABD medyasından CIA’i savunan iddia: Uyarılara rağmen Zalujnıy, Kuzey Akım’ı patlatma emrini verdi

ABD medyasından CIA’i savunan iddia: Uyarılara rağmen Zalujnıy, Kuzey Akım’ı patlatma emrini verdi

Sputnik Türkiye

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Kuzey Akım'a yönelik sabotaj düzenleme emrini iptal etmesini talep ettiği iddia... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T07:25+0300

2024-08-15T07:25+0300

2024-08-15T07:56+0300

dünya

kuzey akım

abd

cia

ukrayna

almanya

vladimir zelenskiy

valeriy zalujnıy

wall street journal (wsj)

wsj

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ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adını açıklamadığı ABD, Ukrayna ve Avrupalı kaynaklara atıfla verdiği haberde, CIA’in Vladimir Zelenskiy’den Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik operasyonu durdurmasını talep ettiği ifade edildi. Washington’dan alınan talimatlar ışığında dönemin Genelkurmay Başkanı General Valeriy Zalujnıy’a operasyonu durdurma emrinin verildiği, ama komutanın “emri duymazdan gelerek ekibinin orijinal planda değişiklikler yaptığı” belirtildi.Habere göre, Kuzey Akım borularını patlatma planı başlarda Zelenskiy tarafından onaylandı ve operasyonla ilgili tüm emirler hiçbir delil bırakmamak için sözlü olarak verildi.WSJ, haberde belirttiği gibi “Kuzey Akım sabotajında yer alan ya da bu operasyonla ilgili bilgilere doğrudan erişimi olan” dört üst düzey Ukrayna güvenlik servisi temsilcisinden konuyla ilgili yorum istedi. Gazetenin görüştüğü tüm yetkililerin, sabotaj sırasında Kiev'in boru hatlarını “meşru hedef” olarak gördüğünü doğruladığı aktarıldı.Haberde, Alman müfettişlerin çabalarını Zalujnıy ve yardımcılarının olaya karıştığına dair delilleri toplama çalışmaları üzerinde yoğunlaştırdığı iddia edilirken alınan sonuçların, Ukrayna'ya önemli miktarda finansman ve askeri teçhizat sağlayan Berlin ve Kiev arasındaki ilişkileri alt üst edebileceği kaydedildi.Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan ve ismi açıklanmayan bir Alman yetkili, WSJ'ye yaptığı açıklamada, “Bu büyüklükte bir saldırı, NATO'nun kolektif savunma maddesini devreye sokmak için yeterli bir neden, ancak kritik altyapı Berlin'in silah tedarikiyle desteklediği bir ülke tarafından tahrip edildi” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/almanyada-kuzey-akim-sabotajinin-olasi-faili-hakkinda-tutuklama-emri-cikti-1086824494.html

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kuzey akım, abd, cia, ukrayna, almanya, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, wall street journal (wsj), wsj, nato