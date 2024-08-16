https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/abd-ve-ingiltere-hudeyde-kentine-saldirdi-1086905171.html

ABD ve İngiltere Hudeyde kentine saldırdı

ABD ve İngiltere Hudeyde kentine saldırdı

Sputnik Türkiye

Filistin halkına desteğini sürdüren İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T00:56+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

husiler

yemen

kızıldeniz

abd

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Husilere bağlı ‘El-Mesira’ televizyonunun haberinde, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif bölgesini hedef aldığı belirtildi.Bombardımanın sebep olduğu hasara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.Husilerin kontrolündeki Hudeyde sahil kenti, bir uluslararası havalimanı ile 3 limanı barındırması sebebiyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri sayılıyor.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-en-buyuk-adasina-hava-saldirisi-duzenledi-1086759118.html

israil

gazze

gazze şeridi

yemen

abd

ingiltere

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