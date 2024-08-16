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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/abd-ve-ingiltere-hudeyde-kentine-saldirdi-1086905171.html
ABD ve İngiltere Hudeyde kentine saldırdı
ABD ve İngiltere Hudeyde kentine saldırdı
Sputnik Türkiye
Filistin halkına desteğini sürdüren İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T00:56+0300
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Husilere bağlı ‘El-Mesira’ televizyonunun haberinde, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif bölgesini hedef aldığı belirtildi.Bombardımanın sebep olduğu hasara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.Husilerin kontrolündeki Hudeyde sahil kenti, bir uluslararası havalimanı ile 3 limanı barındırması sebebiyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri sayılıyor.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-en-buyuk-adasina-hava-saldirisi-duzenledi-1086759118.html
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ABD ve İngiltere Hudeyde kentine saldırdı

00:56 16.08.2024 (güncellendi: 00:57 16.08.2024)
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattABD ordusu Kızıldeniz'de
ABD ordusu Kızıldeniz'de - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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Filistin halkına desteğini sürdüren İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı ‘El-Mesira’ televizyonunun haberinde, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif bölgesini hedef aldığı belirtildi.
Bombardımanın sebep olduğu hasara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.
Husilerin kontrolündeki Hudeyde sahil kenti, bir uluslararası havalimanı ile 3 limanı barındırması sebebiyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri sayılıyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
Kızıldeniz - ABD Deniz Kuvvetleri - Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
DÜNYA
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adasına hava saldırısı düzenledi
12 Ağustos, 14:49
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