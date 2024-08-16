https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/adalet-bakanligi-yetkilileri-konustu-ibb-baskani-imamoglunun-cezasi-onandi-mi--1086922813.html

Adalet Bakanlığı yetkilileri konuştu: İBB Başkanı İmamoğlu'nun cezası onandı mı?

Adalet Bakanlığı yetkilileri konuştu: İBB Başkanı İmamoğlu'nun cezası onandı mı?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının İstinaf tarafından onandığı ve hükmün adli tatil sonrası açıklanacağı... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T12:50+0300

2024-08-16T12:50+0300

2024-08-16T12:50+0300

politika

ekrem imamoğlu

zafer şahin

chp

ibb

siyasi parti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının İstinaf'ta onandığı ve cezanın adli tatilden sonra açıklanacağı iddiası kamuoyunda tartışma yarattı. İddia Adalet Bakanlığı’na soruldu.Gazeteci Zafer Şahin’nin Adalet Bakanlığı yetkililere dayandırdığı habere göre; İmamoğlu’nu beş yıl siyasi yasaklı hale getirecek böyle bir karar yok. Adalet Bakanlığı yetkilileri söz konusu iddiaları tümüyle yalanladı.Ne olmuştu?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.Savcı, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin işletilmesini talep ederek 'belli haklardan yoksun bırakma' ve 'bir kamu görevini üstlenmekten' mahrum bırakılmasını istemişti.Yargılama Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden İstinaf Mahkemesi’ne geldi. İddiaya göre 24. Ceza Dairesi, İmamoğlu'na "5 yıl süreyle kamu haklarından mahkumiyet" kararı verdi.Ancak kamuoyunda ses getiren bu iddia Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından yalanlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abdulkadir-selvi-imamoglu-sinem-dedetas-diyormus-1086744605.html

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ekrem imamoğlu, zafer şahin, chp, ibb, siyasi parti