https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/3-ay-video-izledi-turkiye-6ncisi-oldu-1086913927.html
3 ay video izledi Türkiye 6’ncısı oldu
3 ay video izledi Türkiye 6’ncısı oldu
Sputnik Türkiye
YKS’ye son 3 ayda Youtube’da izlediği videolarla hazırlanan Furkan Pamukçu, sözel alanda Türkiye 6’ncısı olmayı başardı. Pamukçu, “Sınava girene kadar hiç test... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T09:52+0300
2024-08-16T09:52+0300
2024-08-16T09:52+0300
türkiye
üniversite
sınav
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
öğrenci
okul
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıın ardından milyonlarca genç üniversiteli oldu.Sadece video izlediOnlardan biri de sözel alanda Türkiye 6’ncısı olan Furkan Pamukçu oldu. Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre Pamukçu, önce Balıkesir’de Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde eğitime başladı. Bu lisede 3 buçuk yıl eğitim aldıktan sonra subay olma hayaliyle Ankara’da kara harp okuluna başladı. Ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okulundan ayrılmak durumunda kaldı. Bu arada YKS’ye de sadece 3 ay kalmıştı. Pamukçu, kendine yeni bir hedef belirledi ve hızlıca YKS hazırlıklarına başladı. 3 ayda youtube videolarıyla sınava hazırlanan Furkan Pamukçu Türkiye 6’ncısı olma başarısına nasıl ulaştığını şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yks-sampiyonlari-aciklandi-hangi-bolumlere-yerlestiler-1086835711.html
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üniversite, sınav, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci, okul
üniversite, sınav, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci, okul
3 ay video izledi Türkiye 6’ncısı oldu
YKS’ye son 3 ayda Youtube’da izlediği videolarla hazırlanan Furkan Pamukçu, sözel alanda Türkiye 6’ncısı olmayı başardı. Pamukçu, “Sınava girene kadar hiç test ya da deneme çözmedim. Youtube’daki birçok farklı hocanın konu anlatım videolarını izledim ve konu tekrarı yaptım” dedi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıın ardından milyonlarca genç üniversiteli oldu.
Onlardan biri de sözel alanda Türkiye 6’ncısı olan Furkan Pamukçu oldu.
Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre Pamukçu, önce Balıkesir’de Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde eğitime başladı. Bu lisede 3 buçuk yıl eğitim aldıktan sonra subay olma hayaliyle Ankara’da kara harp okuluna başladı. Ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okulundan ayrılmak durumunda kaldı. Bu arada YKS’ye de sadece 3 ay kalmıştı. Pamukçu, kendine yeni bir hedef belirledi ve hızlıca YKS hazırlıklarına başladı. 3 ayda youtube videolarıyla sınava hazırlanan Furkan Pamukçu Türkiye 6’ncısı olma başarısına nasıl ulaştığını şöyle anlattı:
“Harp okulundan ayrıldıktan sonra açıköğretim lisesine kaydımı yaptırdım. Bu süre zarfında hem liseyi bitirmeye hem de sınava hazırlanmaya gayret ettim. Çalışma şeklim şu ana kadar dereceye giren herkesten çok farklıydı. Sınava girene kadar hiç test ya da deneme çözmedim. Bu süre zarfında Youtube’daki birçok farklı hocanın konu anlatım videolarını izledim ve kendi kendime konu tekrarı yaptım. Farklı hocaların bakış açılarını öğrenmek sınavda bana fayda sağladı."