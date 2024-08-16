3 ay video izledi Türkiye 6’ncısı oldu

“Harp okulundan ayrıldıktan sonra açıköğretim lisesine kaydımı yaptırdım. Bu süre zarfında hem liseyi bitirmeye hem de sınava hazırlanmaya gayret ettim. Çalışma şeklim şu ana kadar dereceye giren herkesten çok farklıydı. Sınava girene kadar hiç test ya da deneme çözmedim. Bu süre zarfında Youtube’daki birçok farklı hocanın konu anlatım videolarını izledim ve kendi kendime konu tekrarı yaptım. Farklı hocaların bakış açılarını öğrenmek sınavda bana fayda sağladı."