https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yks-sampiyonlari-aciklandi-hangi-bolumlere-yerlestiler-1086835711.html

YKS şampiyonları açıklandı: Birinciler hangi bölümlere yerleşti?

YKS şampiyonları açıklandı: Birinciler hangi bölümlere yerleşti?

Sputnik Türkiye

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'de zirveye yerleşen şampiyonlarında bölümleri merak konusu oldu. Dün açıklanan YKS sonuçlarına... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T14:14+0300

2024-08-14T14:14+0300

2024-08-14T14:32+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite sınavı

üniversite

kazanan

temel yeterlilik testi (tyt)

tyt

ayt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/11/1072571479_0:177:2725:1710_1920x0_80_0_0_98cb6a44d9ad70ab315683900601710e.jpg

2024-YKS sonuçlarının 13 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından sınavlarda birinci olan öğrencilerin yerleştiği bölümler belli oldu.9 aday 500 tam puan aldı8-9 Haziran'da yapılan 2024-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testlerinde (YDT) beş olmak üzere toplam 9 aday 500 tam puan aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yks-sonuclari-aciklandi-1086783620.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yks sonuçları, yks birincileri, yks tam puan, yks tercih sonuçları, yks birinci olanlar isimleri, yks üniversite bölümleri, üniversite tercih sonuçları, üniversite okumak,