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YKS şampiyonları açıklandı: Birinciler hangi bölümlere yerleşti?
YKS şampiyonları açıklandı: Birinciler hangi bölümlere yerleşti?
Sputnik Türkiye
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'de zirveye yerleşen şampiyonlarında bölümleri merak konusu oldu. Dün açıklanan YKS sonuçlarına... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
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üniversite sınavı
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2024-YKS sonuçlarının 13 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından sınavlarda birinci olan öğrencilerin yerleştiği bölümler belli oldu.9 aday 500 tam puan aldı8-9 Haziran'da yapılan 2024-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testlerinde (YDT) beş olmak üzere toplam 9 aday 500 tam puan aldı.
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YKS şampiyonları açıklandı: Birinciler hangi bölümlere yerleşti?

14:14 14.08.2024 (güncellendi: 14:32 14.08.2024)
© AAYKS sınavının ilk oturumu başladı
YKS sınavının ilk oturumu başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AA
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'de zirveye yerleşen şampiyonlarında bölümleri merak konusu oldu. Dün açıklanan YKS sonuçlarına göre, 9 şampiyonun 4'ü mühendislik, 3'ü ekonomi/iktisat, 1'i işletme, 1'i tıp fakültesini tercih etti.
2024-YKS sonuçlarının 13 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından sınavlarda birinci olan öğrencilerin yerleştiği bölümler belli oldu.

9 aday 500 tam puan aldı

8-9 Haziran'da yapılan 2024-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testlerinde (YDT) beş olmak üzere toplam 9 aday 500 tam puan aldı.
Süleyman Mete Genç - Mersin Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
Başarı: TYT Birincisi
Arda Taşdemir - Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Başarı: AYT Sayısal Birincisi
Yunus Emre Aydoğan - İstanbul Çapa Fen Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Başarı: YDT Fransızca Birincisi
Mehmet Alp Güneş - İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Başarı: YDT İngilizce Birincisi
Fatih Emre Düzcan - Rize Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü
Başarı: AYT Sözel Birincisi
Berra Kuruş - İstanbul Galatasaray Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü
Başarı: AYT Eşit Ağırlık Birincisi
Yusuf Salih Orhan - İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü (Tam Burslu)
Başarı: YDT Arapça Birincisi
Safiye Yaşar - Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü (Tam Burslu)
Başarı: YDT Rusça Birincisi
Sevgi Kırmızıbekmez - İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkçe)
Başarı: YDT Almanca Birincisi
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
TÜRKİYE
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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