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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rus-ordusu-kurskta-bir-yerlesimi-geri-aldi-ukraynanin-kaybi-2-bin-640a-ulasti-1086882159.html
Rus ordusu Kursk'ta bir yerleşimi geri aldı, Ukrayna'nın kaybı 2 bin 640'a ulaştı
Rus ordusu Kursk'ta bir yerleşimi geri aldı, Ukrayna'nın kaybı 2 bin 640'a ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçleri ortadan kaldırmaya yönelik süren faaliyetler hakkında bir açıklama yaparak son durumu aktardı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T15:11+0300
2024-08-15T15:11+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre Rus ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki Krupets yerleşimindeki düşman güçlerini yok ederek bu yerleşim birimini yeniden ele geçirdi.Ukrayna ordusunun 6 noktadan düzenlediği Rus topraklarının derinlerine sızma girişimlerinin önlendiğini bildiren bakanlık, "İskender-M operasyonel-taktik füzesiyle yapılan atış sonucunda Sumi Bölgesi'nin Lubna yerleşiminde 15 yakıt ikmal aracından oluşan konvoy imha edildi" ifadelerini kullandı.Son 24 saatte 340 Ukrayna askeri, 19 zırhlı araç, 8 otomobil, 5 topçu sisteminin imha edildiğini kaydeden bakanlık, Kiev'in 6 Ağustos'tan beri kayıplarının 2 bin 640 asker, 37 tank, 32 zırhlı personel taşıyıcı, 23 piyade aracı, 206 zırhlı muharebe aracına ulaştığının altını çizdi.Bakanlık, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonların devam ettiğini de vurguladı.Ukrayna'nın Kursk saldırısı6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, iskender-m, vladimir putin, valeriy gerasimov, nato
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, iskender-m, vladimir putin, valeriy gerasimov, nato

Rus ordusu Kursk'ta bir yerleşimi geri aldı, Ukrayna'nın kaybı 2 bin 640'a ulaştı

15:11 15.08.2024
Kursk bölgesine saldırı püskürtüldü
Kursk bölgesine saldırı püskürtüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçleri ortadan kaldırmaya yönelik süren faaliyetler hakkında bir açıklama yaparak son durumu aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre Rus ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki Krupets yerleşimindeki düşman güçlerini yok ederek bu yerleşim birimini yeniden ele geçirdi.

Ukrayna ordusunun 6 noktadan düzenlediği Rus topraklarının derinlerine sızma girişimlerinin önlendiğini bildiren bakanlık, "İskender-M operasyonel-taktik füzesiyle yapılan atış sonucunda Sumi Bölgesi'nin Lubna yerleşiminde 15 yakıt ikmal aracından oluşan konvoy imha edildi" ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 340 Ukrayna askeri, 19 zırhlı araç, 8 otomobil, 5 topçu sisteminin imha edildiğini kaydeden bakanlık, Kiev'in 6 Ağustos'tan beri kayıplarının 2 bin 640 asker, 37 tank, 32 zırhlı personel taşıyıcı, 23 piyade aracı, 206 zırhlı muharebe aracına ulaştığının altını çizdi.

Bakanlık, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonların devam ettiğini de vurguladı.

Ukrayna'nın Kursk saldırısı

6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.
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