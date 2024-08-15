https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rus-ordusu-kurskta-bir-yerlesimi-geri-aldi-ukraynanin-kaybi-2-bin-640a-ulasti-1086882159.html

Rus ordusu Kursk'ta bir yerleşimi geri aldı, Ukrayna'nın kaybı 2 bin 640'a ulaştı

Rus ordusu Kursk'ta bir yerleşimi geri aldı, Ukrayna'nın kaybı 2 bin 640'a ulaştı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçleri ortadan kaldırmaya yönelik süren faaliyetler hakkında bir açıklama yaparak son durumu aktardı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T15:11+0300

2024-08-15T15:11+0300

2024-08-15T15:11+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

kursk

kursk bölgesi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086728742_0:8:815:466_1920x0_80_0_0_12ad1adca5b6f5ad44d6190e26443bdd.png

Rusya Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre Rus ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki Krupets yerleşimindeki düşman güçlerini yok ederek bu yerleşim birimini yeniden ele geçirdi.Ukrayna ordusunun 6 noktadan düzenlediği Rus topraklarının derinlerine sızma girişimlerinin önlendiğini bildiren bakanlık, "İskender-M operasyonel-taktik füzesiyle yapılan atış sonucunda Sumi Bölgesi'nin Lubna yerleşiminde 15 yakıt ikmal aracından oluşan konvoy imha edildi" ifadelerini kullandı.Son 24 saatte 340 Ukrayna askeri, 19 zırhlı araç, 8 otomobil, 5 topçu sisteminin imha edildiğini kaydeden bakanlık, Kiev'in 6 Ağustos'tan beri kayıplarının 2 bin 640 asker, 37 tank, 32 zırhlı personel taşıyıcı, 23 piyade aracı, 206 zırhlı muharebe aracına ulaştığının altını çizdi.Bakanlık, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonların devam ettiğini de vurguladı.Ukrayna'nın Kursk saldırısı6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.

rusya

kursk

kursk bölgesi

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, iskender-m, vladimir putin, valeriy gerasimov, nato