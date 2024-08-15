https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/yikimi-yapilan-apartman-yandaki-binanin-uzerine-devrildi-1086901093.html

Yıkımı yapılan apartman, yandaki binanın üzerine devrildi

Yıkımı yapılan apartman, yandaki binanın üzerine devrildi

Sputnik Türkiye

6 şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Hatay İskenderun ilçesinde bu kapsamda kontrollü yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T21:20+0300

2024-08-15T21:20+0300

2024-08-15T21:20+0300

türkiye

apartman

hatay

deprem

hasar

iskenderun

yıkım

kavga

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086900921_6:0:925:517_1920x0_80_0_0_ecf2f86e34a352562fad8414878e1097.png

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkımda bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi.Yıkım esnasında kavga çıktıHatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi 190. Sokak’taki ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi. Korku ve panik yaşayan apartman sakinleri ile yıkım çalışmasını yürüten ekipler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Hasar gören apartman tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yakinda-diyerek-uyardi-o-fay-hattinin-kirilma-ihtimali-var-1086884555.html

türkiye

hatay

iskenderun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay depremi, iskenderun depremi, deprem, deprem ne zaman, deprem mi oldu, bina yıkımı, toki sonuçları, deprem kaç şiddetinde, 6 şubat depremi kayıpları,