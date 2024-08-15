https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/yikimi-yapilan-apartman-yandaki-binanin-uzerine-devrildi-1086901093.html
Yıkımı yapılan apartman, yandaki binanın üzerine devrildi
Yıkımı yapılan apartman, yandaki binanın üzerine devrildi
Sputnik Türkiye
6 şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Hatay İskenderun ilçesinde bu kapsamda kontrollü yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T21:20+0300
2024-08-15T21:20+0300
2024-08-15T21:20+0300
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apartman
hatay
deprem
hasar
iskenderun
yıkım
kavga
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkımda bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi.Yıkım esnasında kavga çıktıHatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi 190. Sokak’taki ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi. Korku ve panik yaşayan apartman sakinleri ile yıkım çalışmasını yürüten ekipler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Hasar gören apartman tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/japon-deprem-uzmani-moriwaki-yakinda-diyerek-uyardi-o-fay-hattinin-kirilma-ihtimali-var-1086884555.html
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hatay depremi, iskenderun depremi, deprem, deprem ne zaman, deprem mi oldu, bina yıkımı, toki sonuçları, deprem kaç şiddetinde, 6 şubat depremi kayıpları,
hatay depremi, iskenderun depremi, deprem, deprem ne zaman, deprem mi oldu, bina yıkımı, toki sonuçları, deprem kaç şiddetinde, 6 şubat depremi kayıpları,
Yıkımı yapılan apartman, yandaki binanın üzerine devrildi
6 şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Hatay İskenderun ilçesinde bu kapsamda kontrollü yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı apartman, yolun karşısındaki başka bir apartmanın üzerine devrildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkımda bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi.
Yıkım esnasında kavga çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi 190. Sokak’taki ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi.
Korku ve panik yaşayan apartman sakinleri ile yıkım çalışmasını yürüten ekipler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Hasar gören apartman tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.