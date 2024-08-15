https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/yeni-tarife-belli-oldu-hgs-ucretlerine-yuzde-40-zam-geliyor-1086875910.html

Yeni tarife belli oldu: HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor

Yeni tarife belli oldu: HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor

Sputnik Türkiye

HGS tarifelerine zam geliyor. Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre; HGS'ye yüzde 40 zam yolda. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T13:28+0300

2024-08-15T13:28+0300

2024-08-15T13:28+0300

ekonomi

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

zam

otoyol güvenliği sigorta enstitüsü (iihs)

karayolları genel müdürlüğü

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Akaryakıt ve enerji tarifelerine gelen zam ile yüksek enflasyon, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tarifelerine de zammı kaçınılmaz hale getirdi. HGS'ye yüzde 40 oranında zam geldi.HGS ücretleri ne kadar?HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti.Yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.HGS zamlandı: Ne zaman geçerli olacak?t24'ün haberine göre; bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecekler ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ankarada-servis-ucretlerine-zam-1086842989.html

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Sputnik Türkiye

hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), zam, otoyol güvenliği sigorta enstitüsü (iihs), karayolları genel müdürlüğü