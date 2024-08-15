https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/yeni-tarife-belli-oldu-hgs-ucretlerine-yuzde-40-zam-geliyor-1086875910.html
Yeni tarife belli oldu: HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor
Yeni tarife belli oldu: HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor
Sputnik Türkiye
HGS tarifelerine zam geliyor. Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre; HGS'ye yüzde 40 zam yolda. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T13:28+0300
2024-08-15T13:28+0300
2024-08-15T13:28+0300
ekonomi
hgs
hızlı geçiş sistemi (hgs)
zam
otoyol güvenliği sigorta enstitüsü (iihs)
karayolları genel müdürlüğü
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Akaryakıt ve enerji tarifelerine gelen zam ile yüksek enflasyon, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tarifelerine de zammı kaçınılmaz hale getirdi. HGS'ye yüzde 40 oranında zam geldi.HGS ücretleri ne kadar?HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti.Yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.HGS zamlandı: Ne zaman geçerli olacak?t24'ün haberine göre; bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecekler ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.
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hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), zam, otoyol güvenliği sigorta enstitüsü (iihs), karayolları genel müdürlüğü
hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), zam, otoyol güvenliği sigorta enstitüsü (iihs), karayolları genel müdürlüğü
Yeni tarife belli oldu: HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor
HGS tarifelerine zam geliyor. Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre; HGS'ye yüzde 40 zam yolda.
Akaryakıt ve enerji tarifelerine gelen zam ile yüksek enflasyon, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tarifelerine de zammı kaçınılmaz hale getirdi. HGS'ye yüzde 40 oranında zam geldi.
HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti.
Yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.
HGS zamlandı: Ne zaman geçerli olacak?
t24'ün haberine göre; bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecekler ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.