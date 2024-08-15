https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/yeni-salgin-maymun-cicegi-virusu-mu-kac-ulkede-goruldu-nasil-bulasir-belirtileri-neler-1086857340.html
Yeni salgın maymun çiçeği virüsü mü? Kaç ülkede görüldü, nasıl bulaşır, belirtileri neler?
Yeni salgın maymun çiçeği virüsü mü? Kaç ülkede görüldü, nasıl bulaşır, belirtileri neler?
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel çapta acil durum ilan ettiği 'maymun çiçeği virüsü' kaç ülkede görüldü? Türkiye'de maymun çiçeği virüsü vakası var mı? Virüsün... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T01:27+0300
2024-08-15T01:27+0300
2024-08-15T01:37+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
salgın
acil durum
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dünya sağlık örgütü (dsö)
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Kovid -19 sonrası tüm dünyanın tanıştığı 'pandemi' kavramı yeniden gündeme mi geliyor? Afrika'da geçen yıla oranla artışa geçen maymun çiçeği virüsüyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'küresel çapta acil durum ilan etmesi' sonrası en çok merak edilen 'yeni bir salgın kapıda mı?', maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, nelere dikkat edilmeli? ve tabii 'maymun çiçeği virüsü kaç ülkede yayıldı', Türkiye'de maymun çiçeği virüsü tespit edildi mi? sorularının yanıtları oldu. Maymun çiçeği virüsü kaç ülkede görüldü?Virüsün hangi ülkelerde tespit edildiğine dair son veri 8 Ağustos 2024 tarihine dayanıyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocak 2024 ila 8 Ağustos 2024 arasında 2 bin 822 kişinin virüse yakalandığı, 14 bin 719 şüpheli vakanın kayda geçtiği biliniyor.Virüs nedeniyle büyük çoğunluk olarak 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi hayatını kaybetti.Başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) olmak üzere, Afrika'da 13 ülkede maymun çiçeği virüsü görüldü. Virüsün tespit edildiği açıklanan diğer ülkelerse Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Afrika, Kongo, KDC, Kamerun, Gana, Liberya, Nijerya, Ruanda, Kenya, Fildişi Sahili.Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı?Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? sorusuna son yanıt Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Türkiye'de vaka olmadığını açıklayan Bakan "Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" dedi.Ayrıca 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakasının tespit edilmediğini duyurdu. Açıklamada şunlar ifade edildi:Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, nelere dikkat edilmeli?Virüsün iki şekilde bulaşma yolu var. Ya insandan insana, yani enfekte olmuş birinden bir diğerine vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek yoluyla; ya da fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan virüs geçebiliyor. Enfekte olduktan kaç gün sonra maymun çiçeği virüsü ortaya çıkıyor, ilk belirtiler nedir?İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.Virüs yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titremeye neden oluyor. Virüsün en belirgin özelliği ise ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar oluşması.Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü, tedavisi nedir?Hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla gerçekleşiyor. Enfekte olan kişilerin büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. Ancak virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde olmak üzere 517 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/dso-maymun-cicegi-virusu-nedeniyle-tum-dunyada-acil-durum-ilan-etti-1086853988.html
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Yeni salgın maymun çiçeği virüsü mü? Kaç ülkede görüldü, nasıl bulaşır, belirtileri neler?
01:27 15.08.2024 (güncellendi: 01:37 15.08.2024)
Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel çapta acil durum ilan ettiği 'maymun çiçeği virüsü' kaç ülkede görüldü? Türkiye'de maymun çiçeği virüsü vakası var mı? Virüsün belirtileri ve bulaşma yolları neler? DSÖ'nün açıklamasının ardından 'maymun çiçeği virüsü' ile ilgili en çok merak edilen işte bu soruların yanıtı oldu.
Kovid -19 sonrası tüm dünyanın tanıştığı 'pandemi' kavramı yeniden gündeme mi geliyor? Afrika'da geçen yıla oranla artışa geçen maymun çiçeği virüsüyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'küresel çapta acil durum ilan etmesi' sonrası en çok merak edilen 'yeni bir salgın kapıda mı?', maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, nelere dikkat edilmeli? ve tabii 'maymun çiçeği virüsü kaç ülkede yayıldı', Türkiye'de maymun çiçeği virüsü tespit edildi mi? sorularının yanıtları oldu.
Maymun çiçeği virüsü kaç ülkede görüldü?
Virüsün hangi ülkelerde tespit edildiğine dair son veri 8 Ağustos 2024 tarihine dayanıyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocak 2024 ila 8 Ağustos 2024 arasında 2 bin 822 kişinin virüse yakalandığı, 14 bin 719 şüpheli vakanın kayda geçtiği biliniyor.
Virüs nedeniyle büyük çoğunluk olarak 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi hayatını kaybetti.
Başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) olmak üzere, Afrika'da 13 ülkede maymun çiçeği virüsü görüldü. Virüsün tespit edildiği açıklanan diğer ülkelerse Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Afrika, Kongo, KDC, Kamerun, Gana, Liberya, Nijerya, Ruanda, Kenya, Fildişi Sahili.
Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı?
Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? sorusuna son yanıt Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Türkiye'de vaka olmadığını açıklayan Bakan "Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" dedi.
Ayrıca 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakasının tespit edilmediğini duyurdu.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
"Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir."
Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, nelere dikkat edilmeli?
Virüsün iki şekilde bulaşma yolu var. Ya insandan insana, yani enfekte olmuş birinden bir diğerine vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek yoluyla; ya da fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan virüs geçebiliyor.
Enfekte olduktan kaç gün sonra maymun çiçeği virüsü ortaya çıkıyor, ilk belirtiler nedir?
İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.
Virüs yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titremeye neden oluyor. Virüsün en belirgin özelliği ise ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar oluşması.
Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü, tedavisi nedir?
Hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla gerçekleşiyor. Enfekte olan kişilerin büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
Ancak virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde olmak üzere 517 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor.