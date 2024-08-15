https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/yeni-egitim-yili-oncesinde-kirtasiye-ve-okul-urunleri-denetlendi-1086875028.html
Yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri denetlendi
Yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri denetlendi
Sputnik Türkiye
Okulların açılmasına günler kala Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimlerini hızlandırdı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T13:23+0300
2024-08-15T13:23+0300
2024-08-15T13:23+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
kırtasiye
denetim
okul
istanbul
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Ticaret Bakanlığı, 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini hızlandırdı. Eğitim yılı başlamadan yapılan denetimlerde çocukların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması hedeflenirken fiyat etiketleri denetlendi. Denetimlerin İstanbul ayağında Avrupa ve Anadolu yakalarında denetime çıkan ekipler, kırtasiye malzemeleri, çantalar, kıyafetler başta olmak üzere, tüm okul ürünlerini hem sağlık hem etiket açısından inceledi.Alınan örnekler laboratuvarlarda incelenecekDenetimlerde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi.Denetimlerde alınan numuneler, kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelenecek.Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol edildi.Ticaret Bakanlığı'nca çocukların sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla her türlü tedbirin kararlılıkla alınmaya devam edeceği ve söz konusu denetimlerin artarak süreceği belirtildi.Ankara'da da ekipler denetimlerini sıkılaştırdıAnkara'da, Bakanlığa bağlı ekipler kırtasiyede ürün denetimleri yaptı. Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.Öte yandan ekiplerin Türkiye'nin bir çok ilinde denetimleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/ticaret-bakanligindan-piyasaya-guvensiz-urun-surenlere-126-milyon-lira-ceza-1085821998.html
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ticaret bakanlığı, kırtasiye, denetim, okul, istanbul
ticaret bakanlığı, kırtasiye, denetim, okul, istanbul
Yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri denetlendi
Okulların açılmasına günler kala Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimlerini hızlandırdı.
Ticaret Bakanlığı, 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini hızlandırdı.
Eğitim yılı başlamadan yapılan denetimlerde çocukların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması hedeflenirken fiyat etiketleri denetlendi.
Denetimlerin İstanbul ayağında Avrupa ve Anadolu yakalarında denetime çıkan ekipler, kırtasiye malzemeleri, çantalar, kıyafetler başta olmak üzere, tüm okul ürünlerini hem sağlık hem etiket açısından inceledi.
Alınan örnekler laboratuvarlarda incelenecek
Denetimlerde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde alınan numuneler, kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelenecek.
Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol edildi.
Ticaret Bakanlığı'nca çocukların sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla her türlü tedbirin kararlılıkla alınmaya devam edeceği ve söz konusu denetimlerin artarak süreceği belirtildi.
Ankara'da da ekipler denetimlerini sıkılaştırdı
Ankara'da, Bakanlığa bağlı ekipler kırtasiyede ürün denetimleri yaptı. Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.
Öte yandan ekiplerin Türkiye'nin bir çok ilinde denetimleri sürüyor.