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Yarıştan çekilen Biden, ilk kez Harris ile mitinge katıldı
Yarıştan çekilen Biden, ilk kez Harris ile mitinge katıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris ile bir seçim mitingine katılarak... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T23:56+0300
2024-08-15T23:56+0300
2024-08-15T23:56+0300
dünya
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abd’de başkanlık kaosu
kamala harris
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ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, Maryland eyaletinde düzenlenen mitingde, hükümetin ilaç fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili firmalarla yaptığı anlaşmayı halka duyurmak için birlikte sahneye çıktı.Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı ikili, sahnede birbirlerine sarılarak seçmenlere birlik mesajı verirken Biden, Harris'in çok başarılı bir başkanlık yapacağını söyledi.Sadece ilaç fiyatları konusunda değil diğer ekonomi başlıklarında da Harris ile çok çalıştıklarını dile getiren Biden, seçimi kazandıktan sonra Harris'in bu hizmetleri sürdüreceğine inandığını belirtti.Biden'a desteğinden dolayı teşekkür eden Harris de kendi yönetimlerinde çok başarılı işler yaptıklarını ve ilaç fiyatları konusundaki bu yeni anlaşmanın mimarının Biden olduğunu söyledi.ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve başkan adaylığı için Harris'i desteklediğini açıklamıştı.Aynı hafta adaylığı kabul eden Harris, ön seçimlerde seçilen delegelerin oylarıyla Demokrat Partinin resmi olarak başkan adayı olmaya hak kazanmıştı.
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abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , kamala harris, donald trump, seçim
abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , kamala harris, donald trump, seçim
Yarıştan çekilen Biden, ilk kez Harris ile mitinge katıldı
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris ile bir seçim mitingine katılarak seçmenlere birlik mesajı verdi.
ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, Maryland eyaletinde düzenlenen mitingde, hükümetin ilaç fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili firmalarla yaptığı anlaşmayı halka duyurmak için birlikte sahneye çıktı.
Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı ikili, sahnede birbirlerine sarılarak seçmenlere birlik mesajı verirken Biden, Harris'in çok başarılı bir başkanlık yapacağını söyledi.
Sadece ilaç fiyatları konusunda değil diğer ekonomi başlıklarında da Harris ile çok çalıştıklarını dile getiren Biden, seçimi kazandıktan sonra Harris'in bu hizmetleri sürdüreceğine inandığını belirtti.
Biden'a desteğinden dolayı teşekkür eden Harris de kendi yönetimlerinde çok başarılı işler yaptıklarını ve ilaç fiyatları konusundaki bu yeni anlaşmanın mimarının Biden olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve başkan adaylığı için Harris'i desteklediğini açıklamıştı.
Aynı hafta adaylığı kabul eden Harris, ön seçimlerde seçilen delegelerin oylarıyla Demokrat Partinin resmi olarak başkan adayı olmaya hak kazanmıştı.