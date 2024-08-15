https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/yargitay-ilk-kez-acikladi-apartmanda-tadilat-ucreti-odemeyin-1086879978.html

Yargıtay ilk kez açıkladı: 'Apartmanda tadilat ücreti ödemeyin'

Yargıtay ilk kez açıkladı: 'Apartmanda tadilat ücreti ödemeyin'

Sputnik Türkiye

Yargıtay, Menemen’de bir apartmanda yaşanan çatı yenileme bedeli ile ilgili anlaşmazlıkta kat maliklerinin onayı olmadan yapılan yenileme masraflarının... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T14:28+0300

2024-08-15T14:28+0300

2024-08-15T14:28+0300

türkiye

apartman

apartman dairesi

yönetici

karar

yargıtay

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

çatı

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Yargıtay, apartmanlarda çatı yenileme bedeliyle ilgili yeni bir karara imza attı. Artık ücret ödenmeyecek.İzmir Menemen'de bina yöneticisi, çatının yenilenmesi için bir özel bir şirket ile anlaşmıştı. Ancak kat maliklerinin yenileme bedelini ödememesi üzerine yönetici, icra takibi başlattı. Apartman sakinleri bu icra takibine itiraz ederek mahkemeye başvurdu, ancak mahkeme davayı reddetti ve Yargıtay da bu kararı onayladı.Yargıtay dava için kararını verdiYargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi durumunda başlatılan icra takibinin geçerli olduğuna dikkat çekildi.Kararda, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 2071c maddesine göre, çatının yenilenmesi için yapılan masrafların tüm kat maliklerinin onayıyla karşılanması gerektiği ve bu tür projelerin oy birliği ile kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, çatının yenilenmesinin proje değişikliği gerektirdiği, bu değişiklik için tüm kat maliklerinin onayının alınması gerektiği belirtildi.'Kat malikleri sorumlu tutulamaz'Çatı yapım projesinin belediye tarafından onaylanmadığı ve proje dışı yapılan değişikliklerin maliyetinden, bu değişikliklere onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağı ifade edildi.Yargıtay mahkemeyi haklı bularak kararda, "Dava konusu taşınmazın mimari projesine göre, ana taşınmazda çatı bulunmadığı tespit edilmiştir. Davacının kendi dairesini kapsayacak şekilde yaptırdığı çatı, proje değişikliği gerektirmekte olup, bu ancak kat maliklerinin oy birliği ile alınacak bir kararla yapılabilir. Bu konuda kat maliklerinin oy birliğiyle alınmış bir karar olmadığı için, projenin tüm maliklerin onayı ile değiştirilmesi ve belediyenin onayını alması gerektiği, aksi takdirde projeye uygun olarak yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Yasaya aykırı ve projede yer almayan biçimde yapılan çatı masrafından, bu duruma onay vermeyen maliklerin sorumlu tutulamayacağına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. Mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/moloz-kavgasi-cinayetle-bitti-apartman-sakini-yoneticiyi-oldurdu-1085078064.html

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