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Yargıtay ilk kez açıkladı: 'Apartmanda tadilat ücreti ödemeyin'
Yargıtay ilk kez açıkladı: 'Apartmanda tadilat ücreti ödemeyin'
Sputnik Türkiye
Yargıtay, Menemen’de bir apartmanda yaşanan çatı yenileme bedeli ile ilgili anlaşmazlıkta kat maliklerinin onayı olmadan yapılan yenileme masraflarının... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T14:28+0300
2024-08-15T14:28+0300
türkiye
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yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
çatı
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Yargıtay, apartmanlarda çatı yenileme bedeliyle ilgili yeni bir karara imza attı. Artık ücret ödenmeyecek.İzmir Menemen'de bina yöneticisi, çatının yenilenmesi için bir özel bir şirket ile anlaşmıştı. Ancak kat maliklerinin yenileme bedelini ödememesi üzerine yönetici, icra takibi başlattı. Apartman sakinleri bu icra takibine itiraz ederek mahkemeye başvurdu, ancak mahkeme davayı reddetti ve Yargıtay da bu kararı onayladı.Yargıtay dava için kararını verdiYargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi durumunda başlatılan icra takibinin geçerli olduğuna dikkat çekildi.Kararda, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 2071c maddesine göre, çatının yenilenmesi için yapılan masrafların tüm kat maliklerinin onayıyla karşılanması gerektiği ve bu tür projelerin oy birliği ile kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, çatının yenilenmesinin proje değişikliği gerektirdiği, bu değişiklik için tüm kat maliklerinin onayının alınması gerektiği belirtildi.'Kat malikleri sorumlu tutulamaz'Çatı yapım projesinin belediye tarafından onaylanmadığı ve proje dışı yapılan değişikliklerin maliyetinden, bu değişikliklere onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağı ifade edildi.Yargıtay mahkemeyi haklı bularak kararda, "Dava konusu taşınmazın mimari projesine göre, ana taşınmazda çatı bulunmadığı tespit edilmiştir. Davacının kendi dairesini kapsayacak şekilde yaptırdığı çatı, proje değişikliği gerektirmekte olup, bu ancak kat maliklerinin oy birliği ile alınacak bir kararla yapılabilir. Bu konuda kat maliklerinin oy birliğiyle alınmış bir karar olmadığı için, projenin tüm maliklerin onayı ile değiştirilmesi ve belediyenin onayını alması gerektiği, aksi takdirde projeye uygun olarak yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Yasaya aykırı ve projede yer almayan biçimde yapılan çatı masrafından, bu duruma onay vermeyen maliklerin sorumlu tutulamayacağına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. Mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı.
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apartman kanunu, apartman çatı tamiri, yönetici, yargıtay kararı, kat malikleri kanunu, kiralık ev, satılık ev, çatı tamiri kime ait,

Yargıtay ilk kez açıkladı: 'Apartmanda tadilat ücreti ödemeyin'

14:28 15.08.2024
© İHA / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - MUHAMMED FIRAT AKSOY-apartman
apartman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© İHA / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - MUHAMMED FIRAT AKSOY-
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Yargıtay, Menemen’de bir apartmanda yaşanan çatı yenileme bedeli ile ilgili anlaşmazlıkta kat maliklerinin onayı olmadan yapılan yenileme masraflarının ödenmesinin zorunlu olmadığına hükmetti. Artık çatı yenileme için ücret ödenmesine gerek kalmadı.
Yargıtay, apartmanlarda çatı yenileme bedeliyle ilgili yeni bir karara imza attı. Artık ücret ödenmeyecek.
İzmir Menemen'de bina yöneticisi, çatının yenilenmesi için bir özel bir şirket ile anlaşmıştı. Ancak kat maliklerinin yenileme bedelini ödememesi üzerine yönetici, icra takibi başlattı. Apartman sakinleri bu icra takibine itiraz ederek mahkemeye başvurdu, ancak mahkeme davayı reddetti ve Yargıtay da bu kararı onayladı.

Yargıtay dava için kararını verdi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi durumunda başlatılan icra takibinin geçerli olduğuna dikkat çekildi.
Kararda, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 2071c maddesine göre, çatının yenilenmesi için yapılan masrafların tüm kat maliklerinin onayıyla karşılanması gerektiği ve bu tür projelerin oy birliği ile kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, çatının yenilenmesinin proje değişikliği gerektirdiği, bu değişiklik için tüm kat maliklerinin onayının alınması gerektiği belirtildi.

'Kat malikleri sorumlu tutulamaz'

Çatı yapım projesinin belediye tarafından onaylanmadığı ve proje dışı yapılan değişikliklerin maliyetinden, bu değişikliklere onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağı ifade edildi.
Yargıtay mahkemeyi haklı bularak kararda, "Dava konusu taşınmazın mimari projesine göre, ana taşınmazda çatı bulunmadığı tespit edilmiştir. Davacının kendi dairesini kapsayacak şekilde yaptırdığı çatı, proje değişikliği gerektirmekte olup, bu ancak kat maliklerinin oy birliği ile alınacak bir kararla yapılabilir. Bu konuda kat maliklerinin oy birliğiyle alınmış bir karar olmadığı için, projenin tüm maliklerin onayı ile değiştirilmesi ve belediyenin onayını alması gerektiği, aksi takdirde projeye uygun olarak yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Yasaya aykırı ve projede yer almayan biçimde yapılan çatı masrafından, bu duruma onay vermeyen maliklerin sorumlu tutulamayacağına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı.
Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
TÜRKİYE
Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü
21 Haziran , 13:17
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