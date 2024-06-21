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Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü
Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada apartman sakini, yöneticiyi silahla... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T13:17+0300
2024-06-21T13:17+0300
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Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'taki bir apartmanda, binanın önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle apartman sakini D.E.A. (43) ile yönetici Hüseyin Akıncı (38) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine D.E.A. yanındaki tabancayla Akıncı'yı silahla yaralayıp kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı Akıncı, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Akıncı'nın otomobil tamircisi olduğu öğrenildi.Mimar olduğu öğrenilen Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. ise olayda kullandığı tabancayla polise teslim oldu.Zanlı işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, korkutmak amacıyla silahı doğrulttuğunu, öldürme maksadının olmadığını, tabancanın ateş aldığını söylediği belirtildi.Bir hafta önce tartışmışlarApartman sakini Tamer Gazioğlu, gazetecilere, öldürülen Hüseyin Akıncı'nın uzun süredir apartmanda yaşadığını ve çevreye duyarlı biri olduğunu anlattı.Gazioğlu, olayın D.E.A'ya ait molozların bina önünden kaldırması nedeniyle gerçekleştini ifade ederek, Akıncı'nın evli ve bir çocuk sahibi olduğunu kaydetti.Şüpheli D.E.A'nın yaklaşık bir ay önce apartmandan daire aldığı, satmak için tadilat yaptırdığı, bu sırada çıkan molozların ise bir süredir apartman girişinde bulunduğu öğrenildi.Hayatını kaybeden Akıncı ile D.E.A'nın aynı sebeple bir hafta önce de tartıştıkları belirtildi.
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moloz, izmir, apartman, kavga, yönetici

Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü

13:17 21.06.2024
© AA / Hüseyin BağışMoloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü
Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA / Hüseyin Bağış
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada apartman sakini, yöneticiyi silahla öldürdü.
Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'taki bir apartmanda, binanın önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle apartman sakini D.E.A. (43) ile yönetici Hüseyin Akıncı (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.E.A. yanındaki tabancayla Akıncı'yı silahla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Akıncı, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Akıncı'nın otomobil tamircisi olduğu öğrenildi.

Mimar olduğu öğrenilen Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. ise olayda kullandığı tabancayla polise teslim oldu.

Zanlı işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.
Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, korkutmak amacıyla silahı doğrulttuğunu, öldürme maksadının olmadığını, tabancanın ateş aldığını söylediği belirtildi.

Bir hafta önce tartışmışlar

Apartman sakini Tamer Gazioğlu, gazetecilere, öldürülen Hüseyin Akıncı'nın uzun süredir apartmanda yaşadığını ve çevreye duyarlı biri olduğunu anlattı.
Gazioğlu, olayın D.E.A'ya ait molozların bina önünden kaldırması nedeniyle gerçekleştini ifade ederek, Akıncı'nın evli ve bir çocuk sahibi olduğunu kaydetti.
Şüpheli D.E.A'nın yaklaşık bir ay önce apartmandan daire aldığı, satmak için tadilat yaptırdığı, bu sırada çıkan molozların ise bir süredir apartman girişinde bulunduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden Akıncı ile D.E.A'nın aynı sebeple bir hafta önce de tartıştıkları belirtildi.
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