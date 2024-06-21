https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/moloz-kavgasi-cinayetle-bitti-apartman-sakini-yoneticiyi-oldurdu-1085078064.html

Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü

Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada apartman sakini, yöneticiyi silahla... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T13:17+0300

2024-06-21T13:17+0300

2024-06-21T13:17+0300

türkiye

moloz

izmir

apartman

kavga

yönetici

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Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'taki bir apartmanda, binanın önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle apartman sakini D.E.A. (43) ile yönetici Hüseyin Akıncı (38) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine D.E.A. yanındaki tabancayla Akıncı'yı silahla yaralayıp kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı Akıncı, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Akıncı'nın otomobil tamircisi olduğu öğrenildi.Mimar olduğu öğrenilen Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. ise olayda kullandığı tabancayla polise teslim oldu.Zanlı işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, korkutmak amacıyla silahı doğrulttuğunu, öldürme maksadının olmadığını, tabancanın ateş aldığını söylediği belirtildi.Bir hafta önce tartışmışlarApartman sakini Tamer Gazioğlu, gazetecilere, öldürülen Hüseyin Akıncı'nın uzun süredir apartmanda yaşadığını ve çevreye duyarlı biri olduğunu anlattı.Gazioğlu, olayın D.E.A'ya ait molozların bina önünden kaldırması nedeniyle gerçekleştini ifade ederek, Akıncı'nın evli ve bir çocuk sahibi olduğunu kaydetti.Şüpheli D.E.A'nın yaklaşık bir ay önce apartmandan daire aldığı, satmak için tadilat yaptırdığı, bu sırada çıkan molozların ise bir süredir apartman girişinde bulunduğu öğrenildi.Hayatını kaybeden Akıncı ile D.E.A'nın aynı sebeple bir hafta önce de tartıştıkları belirtildi.

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moloz, izmir, apartman, kavga, yönetici