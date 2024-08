Uraloğlu'ndan 'Instagram engeli' yorumu: 'Kamuoyundan beklediğim tepkinin çok altında tepki aldım'

"Hepimizin prensiplerinin olması gerekir. Öğrenmenin yaşı yok, her yaşta mutlaka öğreneceğiniz şeyler var. Mutlaka doğru kanaldan öğrenmemiz gereken şeyler var. Siz yoğun şekilde yaşıyorsunuz. Ben 34 yıl kamuda çalıştım. Karayolları Genel Müdürlüğünden geldim, orada çok şey öğrendim. Şu an Bakanlığı yönetiyorum. 18 genel müdürlük ve 6 bağımsız başkanlık olmak üzere toplam 24 tane, bunların hepsinin her şeyini bilmek benim için mümkün değil. Öyle bir iddia içinde olamam, ben de oraları öğreniyorum ama oraları yönetecek kadar. Onun için öğrenmenin yaşı yok. İşbirliğine ve istişare mekanizmasına açık olmamız ve herkese görüşlerini sormamız lazım."