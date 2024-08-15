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Uraloğlu'ndan 'Instagram engeli' yorumu: 'Kamuoyundan beklediğim tepkinin çok altında tepki aldım'
Uraloğlu'ndan 'Instagram engeli' yorumu: 'Kamuoyundan beklediğim tepkinin çok altında tepki aldım'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirilmesi konusunda kamuoyundan beklediğim tepkinin çok çok altında bir tepki... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T12:38+0300
2024-08-15T12:38+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
instagram
sosyal medya
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
erişim engeli
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Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi.'Instagramı kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık'Uraloğlu, sosyal medya uygulaması Instagram'ın kapalı olduğu sürece ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:Türkiye'de sosyal medya süresi dünya genelinden fazlaTürkiye'de sosyal medya uygulamalarında vakit geçirme süresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, orada paylaşılan birçok bilginin de otomatik olarak doğru olduğunun düşünüldüğünü ve teyit etme gereği duyulmadığını ifade etti.Uraloğlu, özellikle kriz anlarında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve sorgulanması gerektiğini vurguladı.Kendisinin sosyal medya hesabını 2015'te açtığı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:
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abdulkadir uraloğlu, instagram, sosyal medya, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, erişim engeli
abdulkadir uraloğlu, instagram, sosyal medya, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, erişim engeli

Uraloğlu'ndan 'Instagram engeli' yorumu: 'Kamuoyundan beklediğim tepkinin çok altında tepki aldım'

12:38 15.08.2024
Instagram
Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirilmesi konusunda kamuoyundan beklediğim tepkinin çok çok altında bir tepki aldığımı söyleyebilirim" dedi.
Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi.

'Instagramı kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık'

Uraloğlu, sosyal medya uygulaması Instagram'ın kapalı olduğu sürece ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:
"Bazen, bazı olaylar o kadar hızlı gelişir ki sizin orada hızlı vaziyet almanız gerekir. Bu süreç de böyle oldu. Bu konuda kamuoyundan beklediğim tepkinin çok çok altında bir tepki aldığımı söyleyebilirim. Burada uluslararası bir şirket ve onun kuralları var. Siz de bir ülkesiniz ve onun da kuralları, kanunları ve hassasiyetleri var. Burada önemli olan bir şirketin kuralları mıdır, bir ülkenin kanunları mıdır veya bir milletin hissiyatı mıdır? 60 milyona yakın sosyal medya kullanıcısının olduğu Instagram'ın dünyada ilk 10'un içinde kullanıcısının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz yasakçı bir zihniyete sahip değiliz. Bence buraları niye kapattığımızdan ziyade, niye kapatmak zorunda kaldığımızı beraber sorgulamalıyız. Sosyal medya platformu hiçbir kurala bağlı olmadan sizin paylaşımınızı kaldırıp askıya alabiliyor ya da kapatabiliyor. O mu yasakçı, biz mi yasakçıyız, bunu tartışabiliriz. Instagram'ı kapatma sebeplerimizin genel karşılığını sağladık, aldık."

Türkiye'de sosyal medya süresi dünya genelinden fazla

Türkiye'de sosyal medya uygulamalarında vakit geçirme süresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, orada paylaşılan birçok bilginin de otomatik olarak doğru olduğunun düşünüldüğünü ve teyit etme gereği duyulmadığını ifade etti.
Uraloğlu, özellikle kriz anlarında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve sorgulanması gerektiğini vurguladı.
Kendisinin sosyal medya hesabını 2015'te açtığı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Hepimizin prensiplerinin olması gerekir. Öğrenmenin yaşı yok, her yaşta mutlaka öğreneceğiniz şeyler var. Mutlaka doğru kanaldan öğrenmemiz gereken şeyler var. Siz yoğun şekilde yaşıyorsunuz. Ben 34 yıl kamuda çalıştım. Karayolları Genel Müdürlüğünden geldim, orada çok şey öğrendim. Şu an Bakanlığı yönetiyorum. 18 genel müdürlük ve 6 bağımsız başkanlık olmak üzere toplam 24 tane, bunların hepsinin her şeyini bilmek benim için mümkün değil. Öyle bir iddia içinde olamam, ben de oraları öğreniyorum ama oraları yönetecek kadar. Onun için öğrenmenin yaşı yok. İşbirliğine ve istişare mekanizmasına açık olmamız ve herkese görüşlerini sormamız lazım."
Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
TÜRKİYE
Instagram erişime açıldı
10 Ağustos, 21:51
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