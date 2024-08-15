Ücret ödemediği iddia edilen Hostes ile taksici arasında kavga

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Seçim zaferleriyle dolu 23 yıl: AK Parti'nin dünü ve bugünü
18:15
18 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
18:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
19:15
12 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emeklilere ‘şezlong ve şemsiye’ müjdesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Deniz Kardelen, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:05
80 dk
HABER MASASI
Paris 2024 olimpiyatlarında göze çarpanlar.
13:30
35 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
14:09
3 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
14:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
14:44
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
14:52
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
61 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
17:39
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
18:19
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
19:20
1 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
20:03
4 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
20:32
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/ucret-odemedigi-iddia-edilen-hostes-ile-taksici-arasinda-kavga-1086884302.html
Ücret ödemediği iddia edilen Hostes ile taksici arasında kavga
Ücret ödemediği iddia edilen Hostes ile taksici arasında kavga
Sputnik Türkiye
Taksiye binen bir hostes ile şoför arasında ücret tartışması yaşandı. İddiaya göre, trafik nedeniyle arabalı vapura binen taksi şoförüne sinirlenen hostes... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T16:16+0300
2024-08-15T16:16+0300
türkiye
taksi
ücret
hostes
uçak
sabiha gökçen havaalanı
vapur
arabalı vapur
üsküdar
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086883831_0:15:742:432_1920x0_80_0_0_514e7d0a27eba3355de5ac17d3fb0bfa.jpg
İstanbul Üsküdar'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden hostes ile taksici arasında para kavgası çıktı. Yolcu olan hostes ücreti ödemek istemeyince taksici ile tekmeli tokatlı kavga etti.550 lira taksi parasını ödemediİddiaya göre, bir hostes, Güngören ilçesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için ticari taksiye bindi. Taksi şoförü yoğun trafik nedeniyle köprü yerine tünelden gideceğini ve ücreti de kendisinin karşılayacağını söyledi.Taksici, Avrasya Tüneli'nde trafik olduğunu görünce arabalı vapura bindi. Bu durum karşısında öfkelenen hostes iddiaya göre, taksi şoförü Mehmet Ayaz'a "Ben hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binemiyorum" diyerek bağırmaya başladı.Vapurdan ininceye kadar taksiciye hakaret eden hostes, 550 lira tutan yol ücretini ödemeden kaçmak istedi.Taksici Mehmet Ayaz, "13 Temmuz günü yaklaşık altı sıralarında ben Sabiha Gökçen Havalimanı'nın taksicisi olarak çalışıyordum. O sıralarda bizim çalışan arkadaşlardan bir tanesinin kendi abone yolcusu vardı. Kendisi hostes, havalimanında çalışıyor. Gidip aldım kendisini. Sabiha Gökçen'e gelecektik. Yolda gelirken navigasyonda köprü trafiği inanılmaz gösteriyordu. Çok yoğundu. Ben de hanım efendiye sordum.' Pınar Hanım' dedim 'köprü değil de tünelden gideceğim' dedim. 'Ücretini karşılar mısın?' dedim. 'Hayır karşılayamam' dedi. Ben de 'sıkıntı yok. Gerekirse ben cebimden veririm ama oradan gidelim. Çünkü çok trafik vardı. Tünelin oraya geldiğimde baktım orası da çok yoğun. Vapur boş olduğu için vapura döndüm. Pınar hanım vapura gelince bozuldu. Bana neden vapura geldiğimizi söyledi. Ben de açıklamasını yaptım. Ücreti sonuçta ben veriyorum. Köprüden gitsek de tünelden gitsek de fark etmiyor. Tünel de yoğundu. Ben de burayı tercih ettim. Sonra kendisi bana, benim için kesinlikle buradan gelmemesi gerektiğini çünkü hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binmelerinin yasak olduğunu söyledi. Ben de bunu bilmediğimi ilk defa duyduğumu söyledim" dedi.'Bana bağırıp küfürler etti'Mehmet Ayaz, "Vapurdan indikten sonda sürekli bana laf söylemeye başladı duymazlıktan geldim, müzik açtım daha da bağırdı. Ben de çocuk değilim dedim. Birden beni indir diye bağırmaya başladı. Ben de paramı öde isteğin yerde inebilirsin dedim. Çantasını tutuyordum. IBAN üzerinden ödeyeceğim dedi. Çantayı alıp gitti ben de arkasından gittim. Bana küfür edip tekme attı" ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/sariyerde-ticari-taksi-soforune-silahli-saldiri-ani-goruntulendi-1086364615.html
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
üsküdar
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086883831_75:0:668:445_1920x0_80_0_0_2d6dd6e1f33c6b5a9e31ccaeb356076b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
taksici hostes kavgası, hostes toplu taşıma kuralı, hostes para ödemedi, sabiha gökçen havalimanı, taksi ücretleri, taksi fiyatları, kovulan taksici,
taksici hostes kavgası, hostes toplu taşıma kuralı, hostes para ödemedi, sabiha gökçen havalimanı, taksi ücretleri, taksi fiyatları, kovulan taksici,

Ücret ödemediği iddia edilen Hostes ile taksici arasında kavga

16:16 15.08.2024
© İHAhostes
hostes - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© İHA
Abone ol
Taksiye binen bir hostes ile şoför arasında ücret tartışması yaşandı. İddiaya göre, trafik nedeniyle arabalı vapura binen taksi şoförüne sinirlenen hostes, üniforması nedeniyle toplu taşımaya binemediği için taksiciye parasını ödemek istemedi. 550 liralık ücreti isteyen taksici ile hostes arasında arbede yaşandı.
İstanbul Üsküdar'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden hostes ile taksici arasında para kavgası çıktı. Yolcu olan hostes ücreti ödemek istemeyince taksici ile tekmeli tokatlı kavga etti.

550 lira taksi parasını ödemedi

İddiaya göre, bir hostes, Güngören ilçesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için ticari taksiye bindi. Taksi şoförü yoğun trafik nedeniyle köprü yerine tünelden gideceğini ve ücreti de kendisinin karşılayacağını söyledi.
Taksici, Avrasya Tüneli'nde trafik olduğunu görünce arabalı vapura bindi. Bu durum karşısında öfkelenen hostes iddiaya göre, taksi şoförü Mehmet Ayaz'a "Ben hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binemiyorum" diyerek bağırmaya başladı.
Vapurdan ininceye kadar taksiciye hakaret eden hostes, 550 lira tutan yol ücretini ödemeden kaçmak istedi.
Taksici Mehmet Ayaz, "13 Temmuz günü yaklaşık altı sıralarında ben Sabiha Gökçen Havalimanı'nın taksicisi olarak çalışıyordum. O sıralarda bizim çalışan arkadaşlardan bir tanesinin kendi abone yolcusu vardı. Kendisi hostes, havalimanında çalışıyor. Gidip aldım kendisini. Sabiha Gökçen'e gelecektik. Yolda gelirken navigasyonda köprü trafiği inanılmaz gösteriyordu. Çok yoğundu. Ben de hanım efendiye sordum.' Pınar Hanım' dedim 'köprü değil de tünelden gideceğim' dedim. 'Ücretini karşılar mısın?' dedim. 'Hayır karşılayamam' dedi. Ben de 'sıkıntı yok. Gerekirse ben cebimden veririm ama oradan gidelim. Çünkü çok trafik vardı. Tünelin oraya geldiğimde baktım orası da çok yoğun. Vapur boş olduğu için vapura döndüm. Pınar hanım vapura gelince bozuldu. Bana neden vapura geldiğimizi söyledi. Ben de açıklamasını yaptım. Ücreti sonuçta ben veriyorum. Köprüden gitsek de tünelden gitsek de fark etmiyor. Tünel de yoğundu. Ben de burayı tercih ettim. Sonra kendisi bana, benim için kesinlikle buradan gelmemesi gerektiğini çünkü hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binmelerinin yasak olduğunu söyledi. Ben de bunu bilmediğimi ilk defa duyduğumu söyledim" dedi.

'Bana bağırıp küfürler etti'

Mehmet Ayaz, "Vapurdan indikten sonda sürekli bana laf söylemeye başladı duymazlıktan geldim, müzik açtım daha da bağırdı. Ben de çocuk değilim dedim. Birden beni indir diye bağırmaya başladı. Ben de paramı öde isteğin yerde inebilirsin dedim. Çantasını tutuyordum. IBAN üzerinden ödeyeceğim dedi. Çantayı alıp gitti ben de arkasından gittim. Bana küfür edip tekme attı" ifadesinde bulundu.
Sarıyer’de ticari taksi şoförüne silahlı saldırı anı görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
YAŞAM
Sarıyer’de ticari taksi şoförüne silahlı saldırı anı görüntülendi
31 Temmuz, 10:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала