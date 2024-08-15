https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/ucret-odemedigi-iddia-edilen-hostes-ile-taksici-arasinda-kavga-1086884302.html

Ücret ödemediği iddia edilen Hostes ile taksici arasında kavga

Ücret ödemediği iddia edilen Hostes ile taksici arasında kavga

Sputnik Türkiye

Taksiye binen bir hostes ile şoför arasında ücret tartışması yaşandı. İddiaya göre, trafik nedeniyle arabalı vapura binen taksi şoförüne sinirlenen hostes... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T16:16+0300

2024-08-15T16:16+0300

2024-08-15T16:16+0300

türkiye

taksi

ücret

hostes

uçak

sabiha gökçen havaalanı

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arabalı vapur

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istanbul

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İstanbul Üsküdar'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden hostes ile taksici arasında para kavgası çıktı. Yolcu olan hostes ücreti ödemek istemeyince taksici ile tekmeli tokatlı kavga etti.550 lira taksi parasını ödemediİddiaya göre, bir hostes, Güngören ilçesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için ticari taksiye bindi. Taksi şoförü yoğun trafik nedeniyle köprü yerine tünelden gideceğini ve ücreti de kendisinin karşılayacağını söyledi.Taksici, Avrasya Tüneli'nde trafik olduğunu görünce arabalı vapura bindi. Bu durum karşısında öfkelenen hostes iddiaya göre, taksi şoförü Mehmet Ayaz'a "Ben hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binemiyorum" diyerek bağırmaya başladı.Vapurdan ininceye kadar taksiciye hakaret eden hostes, 550 lira tutan yol ücretini ödemeden kaçmak istedi.Taksici Mehmet Ayaz, "13 Temmuz günü yaklaşık altı sıralarında ben Sabiha Gökçen Havalimanı'nın taksicisi olarak çalışıyordum. O sıralarda bizim çalışan arkadaşlardan bir tanesinin kendi abone yolcusu vardı. Kendisi hostes, havalimanında çalışıyor. Gidip aldım kendisini. Sabiha Gökçen'e gelecektik. Yolda gelirken navigasyonda köprü trafiği inanılmaz gösteriyordu. Çok yoğundu. Ben de hanım efendiye sordum.' Pınar Hanım' dedim 'köprü değil de tünelden gideceğim' dedim. 'Ücretini karşılar mısın?' dedim. 'Hayır karşılayamam' dedi. Ben de 'sıkıntı yok. Gerekirse ben cebimden veririm ama oradan gidelim. Çünkü çok trafik vardı. Tünelin oraya geldiğimde baktım orası da çok yoğun. Vapur boş olduğu için vapura döndüm. Pınar hanım vapura gelince bozuldu. Bana neden vapura geldiğimizi söyledi. Ben de açıklamasını yaptım. Ücreti sonuçta ben veriyorum. Köprüden gitsek de tünelden gitsek de fark etmiyor. Tünel de yoğundu. Ben de burayı tercih ettim. Sonra kendisi bana, benim için kesinlikle buradan gelmemesi gerektiğini çünkü hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binmelerinin yasak olduğunu söyledi. Ben de bunu bilmediğimi ilk defa duyduğumu söyledim" dedi.'Bana bağırıp küfürler etti'Mehmet Ayaz, "Vapurdan indikten sonda sürekli bana laf söylemeye başladı duymazlıktan geldim, müzik açtım daha da bağırdı. Ben de çocuk değilim dedim. Birden beni indir diye bağırmaya başladı. Ben de paramı öde isteğin yerde inebilirsin dedim. Çantasını tutuyordum. IBAN üzerinden ödeyeceğim dedi. Çantayı alıp gitti ben de arkasından gittim. Bana küfür edip tekme attı" ifadesinde bulundu.

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