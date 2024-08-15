Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi

© Fotoğraf Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin © Fotoğraf

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı kapsamında Ankara’ya gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.