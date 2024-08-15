https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-fidan-irak-disisleri-bakani-huseyin-ile-bir-araya-geldi-1086870442.html
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı kapsamında... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T11:32+0300
2024-08-15T11:32+0300
2024-08-15T11:36+0300
türkiye
hakan fidan
irak
fuad hüseyin
irak dışişleri bakanlığı
türkiye dışişleri bakanlığı
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hakan fidan, irak, fuad hüseyin, irak dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı
hakan fidan, irak, fuad hüseyin, irak dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
11:32 15.08.2024 (güncellendi: 11:36 15.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı kapsamında Ankara’ya gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.