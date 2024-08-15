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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı kapsamında... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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hakan fidan, irak, fuad hüseyin, irak dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı
hakan fidan, irak, fuad hüseyin, irak dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı

Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi

11:32 15.08.2024 (güncellendi: 11:36 15.08.2024)
© FotoğrafHakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin
Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı kapsamında Ankara’ya gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
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