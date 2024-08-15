https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/trumpin-yardimcisi-jd-vance-abd-dunya-polisligini-oynamayi-birakmali-1086856905.html

Trump'ın yardımcısı J.D. Vance: ‘ABD dünya polisliğini oynamayı bırakmalı’

Trump'ın yardımcısı J.D. Vance: ‘ABD dünya polisliğini oynamayı bırakmalı’

Sputnik Türkiye

ABD’de Trump’ın seçimleri kazanması halinde Cumhuriyetçi Parti tarafından başkan yardımcısı adayı olarak gösterilen Ohio Senatörü J.D. Vance, ABD'nin dünya... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T00:26+0300

2024-08-15T00:26+0300

2024-08-15T00:26+0300

dünya

abd

j.d. vance

donald trump

abd başkanlık seçimleri

washington

polis

dünya

abd hegemonyası

asya & pasifik

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Seçim mitinginde konuşan Vance, “Gençlerimizi uzak ülkelere göndermeyi bırakacağız. Biz dünyanın polisi değiliz. Gençlerimizi dünyanın dört bir yanına göndermek yerine, burada, evimizde bir kaynak olarak kullanmalıyız” ifadelerini kullanırken, Demokrat rakiplerini ABD halkını ‘aptalca savaşlara’ göndermekle suçladı.Başkan adayı Donald Trump’ın başkan yardımcısı adayı Vance, daha önce defalarca ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolarlık askeri yardımı eleştirmiş, Rusya ile görüşmeler yapılması çağrısında bulunmuştu.ABD’nin 2023 yılına gelindiğinde Avrupa’da 100 binin üzerine çıkan Amerikan askeri personelinin varlığı ile birlikte, 2011'den itibaren başta Irak ve Afganistan'dan büyük ölçüde çekilmeye başlaması ve Çin'i çevreleme politikasına önem vermesi sonrası Ortadoğu ile birlikte en fazla Amerikan askerinin konuşlu bulunduğu bölge de giderek Pasifik bölgesi haline geliyor.Ortadoğu'da askeri üsleri ve varlığı onlarca yıl önceye uzanan Washington yönetiminin askeri personel sayısı 2007'de Irak'ta 160 bini, 2011'de ise Afganistan'da 100 bini aşarak en yüksek seviyesine ulaşmıştı.ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin açık kaynaklardan derlenen verilere göre, Washington'ın Ortadoğu'daki 11 ülkede toplam 46 askeri üssü bulunuyor.ABD, her ne kadar son yıllarda Irak'taki askeri sayısını düşürse ve 2021'de de Afganistan'dan çekilse de İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana savaş gemileri de dahil olmak üzere bölgeye ilave binlerce asker sevk ediyor.ABD basınında paylaşılan rakamlara göre, Amerikan ordusunun bölgenin çeşitli ülkelerine yayılmış üsleri ve rotasyona tabi yaklaşık 45 bin askerinin olduğu tahmin ediliyor.En büyük üs Katar'daKörfez ve diğer Arap ülkelerinin yanı sıra Akdeniz'de askeri varlığı bulunan ABD'nin İsrail'e yönelik muhtemel bir konvansiyonel saldırıya karşı bölgedeki gücünü nasıl mobilize edeceği bilinmiyor.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'deki ‘Küçük Amerika’ olarak anılan üslerini kullanmaya devam ediyor.Washington yönetiminin bölgedeki en büyük üssü 1996'da kurulan Katar'daki Al Udeid Hava Üssü olarak biliniyor. Üs, CENTCOM'un bölgesel karargahına ev sahipliği yapıyor.ABD'nin bölgedeki askeri stratejisi açısından kritik öneme sahip Katar'da yaklaşık 8 bin askeri personelinin olduğu tahmin ediliyor.Bahreyn'de ise ABD'ye ait Beşinci Filo karargahı yer alıyor. Burada 2022 itibarıyla ülkede 9 bin asker hazır bulunurken, Kuveyt'te ise 13 bin 500 ABD askeri konuşlu.ABD'nin 2003'teki Irak işgalinde Amerikan ve koalisyon güçlerine önemli bir lojistik üs görevi gören Kuveyt, binlerce Alman, Japon ve Güney Koreli askere de ev sahipliği yapıyor.Yıllardır ABD'nin Ortadoğu'daki önemli müttefiki olan BAE ise 3 bin 500'e yakın Amerikan askeri personeline ev sahipliği yapıyor.Ülkenin limanları da ABD Donanması için kritik öneme sahip.Washington yönetimi, Ürdün'de ise 2 bin 900 fazla askeri hazır tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-ortadogudaki-askeri-varligini-guclendiriyor-1086686817.html

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