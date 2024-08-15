https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/trabzonspor-uefa-avrupa-ligine-veda-etti--1086900632.html
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0 yenilerek elendi. Bu sonuçla Trabzonspor, yoluna 'UEFA Konferans Ligi... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T21:04+0300
2024-08-15T21:04+0300
2024-08-15T21:54+0300
türkiye
trabzonspor
uefa konferans ligi
rapid wien
uefa avrupa ligi
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya deplasmanında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu.Trabzon'daki ilk maçı da 1-0 kazanan Rapid Wie, adını play-off turuna yazdırdı.Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.Trabzonspor'un rakibi, Konferans Ligi 3. eleme turunda Polonya ekibi Slask Wroclaw ile İsviçre temsilcisi St. Gallen arasındaki eşleşmenin galibi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/tff-sami-ugurluya-7-mac-arda-turana-1-mac-men-cezasi-verdi-1086894398.html
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trabzonspor maç kadrosu, trabzonspor maçı, konferans ligi, trabzon rapid wien,
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
21:04 15.08.2024 (güncellendi: 21:54 15.08.2024)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0 yenilerek elendi. Bu sonuçla Trabzonspor, yoluna 'UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya deplasmanında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu.
Trabzon'daki ilk maçı da 1-0 kazanan Rapid Wie, adını play-off turuna yazdırdı.
Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Trabzonspor'un rakibi, Konferans Ligi 3. eleme turunda Polonya ekibi Slask Wroclaw ile İsviçre temsilcisi St. Gallen arasındaki eşleşmenin galibi olacak.