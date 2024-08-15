https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/tff-sami-ugurluya-7-mac-arda-turana-1-mac-men-cezasi-verdi-1086894398.html
TFF, Sami Uğurlu'ya 7 maç, Arda Turan'a 1 maç men cezası verdi
TFF, Sami Uğurlu'ya 7 maç, Arda Turan'a 1 maç men cezası verdi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T19:13+0300
2024-08-15T19:13+0300
2024-08-15T19:13+0300
spor
arda turan
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff 1. lig
süper lig
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk
ceza
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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi. Eyüpspor hocası Arda Turan da 1 maç men cezası aldı.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezasının yanı sıra 230 bin 250 lira para cezası veren kurul, İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan'a da 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası kararı aldı.Malatyaspor 3 puan silme cezası aldıPFDK, Trendyol Süper Lig kulüplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK'ye ise 168 bin lira para cezası uyguladı. Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a 126 bin, Kocaelispor ve Ahlatcı Çorum FK'ye 84 bin lira para cezasına hükmetti. Ayrıca PFDK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Malatayspor'un Pendikspor müsabakasına çıkmaması nedeniyle 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/-super-ligde-3-ve-4-hafta-programlari-aciklandi-1086889608.html
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arda turan, eyüpspor, kasımpaşa, malatyaspor, tff, pfdk kararları, men cezası nedir, galatasaray, fenerbahçe, gaziantepspor, disiplin cezası,
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TFF, Sami Uğurlu'ya 7 maç, Arda Turan'a 1 maç men cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a da 1 maç men cezası verdi. Ayrıca, diğer kulüplere de para cezaları uygulandı.
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi. Eyüpspor hocası Arda Turan da 1 maç men cezası aldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezasının yanı sıra 230 bin 250 lira para cezası veren kurul, İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan'a da 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası kararı aldı.
Malatyaspor 3 puan silme cezası aldı
PFDK, Trendyol Süper Lig kulüplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK'ye ise 168 bin lira para cezası uyguladı. Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a 126 bin, Kocaelispor ve Ahlatcı Çorum FK'ye 84 bin lira para cezasına hükmetti. Ayrıca PFDK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Malatayspor'un Pendikspor müsabakasına çıkmaması nedeniyle 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.