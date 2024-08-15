https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/-super-ligde-3-ve-4-hafta-programlari-aciklandi-1086889608.html
Süper Lig'de 3 ve 4. hafta programları açıklandı
Süper Lig'de 3 ve 4. hafta programları açıklandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 3. ve 4. haftasında oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T18:14+0300
2024-08-15T18:14+0300
2024-08-15T18:14+0300
spor
süper lig
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
fikstür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_537feb657756d42e0d595f0a28dc4200.jpg
Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın maç programları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyurduğuna göre Süper Lig’in 3. ve 4. hafta programı şöyle:3. Hafta23 Ağustos Cuma21.00 : Corendon Alanyaspor - Göztepe24 Ağustos Cumartesi19.15 : Sivasspor - Eyüpspor21.45 : Bodrum FK - Konyaspor21.45 : Galatasaray - Gaziantep FK25 Ağustos Pazar19.15 : Kasımpaşa - Adana Demirspor19.15 : Samsunspor - RAMS Başakşehir21.45 : Antalyaspor - Hatayspor21.45 : Çaykur Rizespor - Fenerbahçe26 Ağustos Pazartesi21.00 : Trabzonspor - Kayserispor4. hafta30 Ağustos Cuma21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor31 Ağustos Cumartesi19.15 : Çaykur Rizespor - Kasımpaşa19.15 : Konyaspor - Kayserispor21.45 : Göztepe - Bodrum FK21.45 : Adana Demirspor - Galatasaray1 Eylül Pazar19.15 : RAMS Başakşehir - Antalyaspor19.15 : Eyüpspor - Trabzonspor21.45 : Hatayspor - Samsunspor21.45 : Beşiktaş - Sivasspor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/galatasarayin-konyaspor-maci-kadrosu-belli-oldu-1086884453.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e8bd714a3c6cee69d01fcd11346aab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
süper lig, süper lig maçları, süper lig puan durumu, süper lig fikstür, süper lig haberleri, süper lig oyuncuları,
süper lig, süper lig maçları, süper lig puan durumu, süper lig fikstür, süper lig haberleri, süper lig oyuncuları,
Süper Lig'de 3 ve 4. hafta programları açıklandı
Süper Lig’in 3. ve 4. haftasında oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın maç programları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyurduğuna göre Süper Lig’in 3. ve 4. hafta programı şöyle:
23 Ağustos Cuma
21.00 : Corendon Alanyaspor - Göztepe
24 Ağustos Cumartesi
19.15 : Sivasspor - Eyüpspor
21.45 : Bodrum FK - Konyaspor
21.45 : Galatasaray - Gaziantep FK
25 Ağustos Pazar
19.15 : Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 : Samsunspor - RAMS Başakşehir
21.45 : Antalyaspor - Hatayspor
21.45 : Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
26 Ağustos Pazartesi
21.00 : Trabzonspor - Kayserispor
30 Ağustos Cuma
21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
31 Ağustos Cumartesi
19.15 : Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.15 : Konyaspor - Kayserispor
21.45 : Göztepe - Bodrum FK
21.45 : Adana Demirspor - Galatasaray
1 Eylül Pazar
19.15 : RAMS Başakşehir - Antalyaspor
19.15 : Eyüpspor - Trabzonspor
21.45 : Hatayspor - Samsunspor
21.45 : Beşiktaş - Sivasspor