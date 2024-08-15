Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye
SON DAKİKA Tunç Soyer, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Seçim zaferleriyle dolu 23 yıl: AK Parti'nin dünü ve bugünü
18:15
18 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
18:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
19:15
12 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emeklilere ‘şezlong ve şemsiye’ müjdesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Deniz Kardelen, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:05
80 dk
HABER MASASI
Paris 2024 olimpiyatlarında göze çarpanlar.
13:30
35 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
14:09
3 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
14:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
14:44
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
14:52
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
17:39
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
18:19
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
18:40
2 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
19:36
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/super-ligde-2-hafta-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1086880257.html
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T14:52+0300
2024-08-15T14:52+0300
spor
hakem
seyircisiz maç
maç
trendyol süper lig
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065077606_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_67d60a29339b98d46cffa674ef6d14ad.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:Yarın:21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu17 Ağustos Cumartesi:19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam18 Ağustos Pazar:19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen19 Ağustos Pazartesi:21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/fenerbahce-lille-maci-sonrasi-durum-degisti-uefa-turkiyenin-ulke-puanini-acikladi-1086817261.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065077606_86:0:734:486_1920x0_80_0_0_e2ea301e135278f88b2c4711387c85a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakem, seyircisiz maç, maç, trendyol süper lig, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş
hakem, seyircisiz maç, maç, trendyol süper lig, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

14:52 15.08.2024
© AAKadın Hakem - Sarı Kart
Kadın Hakem - Sarı Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
UEFA Logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
SPOR
Fenerbahçe Lille maçı sonrası durum değişti: UEFA Türkiye'nin ülke puanını ve sıralamasını açıkladı
Dün, 08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала