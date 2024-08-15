https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/super-ligde-2-hafta-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1086880257.html
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T14:52+0300
2024-08-15T14:52+0300
2024-08-15T14:52+0300
spor
hakem
seyircisiz maç
maç
trendyol süper lig
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:Yarın:21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu17 Ağustos Cumartesi:19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam18 Ağustos Pazar:19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen19 Ağustos Pazartesi:21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/fenerbahce-lille-maci-sonrasi-durum-degisti-uefa-turkiyenin-ulke-puanini-acikladi-1086817261.html
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hakem, seyircisiz maç, maç, trendyol süper lig, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş
hakem, seyircisiz maç, maç, trendyol süper lig, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen
21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler