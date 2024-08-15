https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/sifir-bir-dizisinin-oyuncusu-silahli-saldirida-vuruldu-1086888609.html
'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu silahlı saldırıda vuruldu
'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu silahlı saldırıda vuruldu
Sputnik Türkiye
Oyuncu Tümer Adakaner, Adana'da sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğradı. Saat 15:00'da sahibi olduğu dükkanda çay içerken koşarak giren bir kişi... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T17:57+0300
2024-08-15T17:57+0300
2024-08-15T18:05+0300
türkiye
adana sıfır bir
adana
seyhan
saldırı
silahlı saldırı
çatışma
cinayet
yaralama
kasten yaralama
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İnternetin fenomen dizisi "Sıfır Bir" oyuncusu Tümer Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vuruldu.Adakaner'e çay içtiği esnada ateş ettiAdana'nın Seyhan ilçesinde kendine ait dükkanda oturan oyuncu Tümer Adakaner saat 15.00 sıralarında iddiaya göre dükkana koşarak giren bir şüpheli tarafından vuruldu. Adakaner'e çay içtiği esnada ateş eden ve sırt bölgesinden yaralayan şüpheli kaçtı.Hastaneye kaldırılan Tümer Adakaner'in sağlık durumu hakkında doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/adanada-aksiyon-filmi-gibi-kovalama-sahnesi-15-suc-kaydi-olan-adam-yakalandi--1086096448.html
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sıfır bir dizisi, sıfır bir izle, sıfır bir oyuncusu vuruldu, sıfır bir oyuncuları kimdir, sıfır bir oyuncusu tutuklandı, sıfır bir nerede çekildi, tümer adakaner,
'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu silahlı saldırıda vuruldu
17:57 15.08.2024 (güncellendi: 18:05 15.08.2024)
Oyuncu Tümer Adakaner, Adana'da sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğradı. Saat 15:00'da sahibi olduğu dükkanda çay içerken koşarak giren bir kişi tarafından sırtından vurulan Adakaner kanlar içinde kaldı.
İnternetin fenomen dizisi "Sıfır Bir" oyuncusu Tümer Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vuruldu.
Adakaner'e çay içtiği esnada ateş etti
Adana'nın Seyhan ilçesinde kendine ait dükkanda oturan oyuncu Tümer Adakaner saat 15.00 sıralarında iddiaya göre dükkana koşarak giren bir şüpheli tarafından vuruldu. Adakaner'e çay içtiği esnada ateş eden ve sırt bölgesinden yaralayan şüpheli kaçtı.
Hastaneye kaldırılan Tümer Adakaner'in sağlık durumu hakkında doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.