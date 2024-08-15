https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/sifir-bir-dizisinin-oyuncusu-silahli-saldirida-vuruldu-1086888609.html

'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu silahlı saldırıda vuruldu

'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu silahlı saldırıda vuruldu

Sputnik Türkiye

Oyuncu Tümer Adakaner, Adana'da sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğradı. Saat 15:00'da sahibi olduğu dükkanda çay içerken koşarak giren bir kişi... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T17:57+0300

2024-08-15T17:57+0300

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türkiye

adana sıfır bir

adana

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İnternetin fenomen dizisi "Sıfır Bir" oyuncusu Tümer Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vuruldu.Adakaner'e çay içtiği esnada ateş ettiAdana'nın Seyhan ilçesinde kendine ait dükkanda oturan oyuncu Tümer Adakaner saat 15.00 sıralarında iddiaya göre dükkana koşarak giren bir şüpheli tarafından vuruldu. Adakaner'e çay içtiği esnada ateş eden ve sırt bölgesinden yaralayan şüpheli kaçtı.Hastaneye kaldırılan Tümer Adakaner'in sağlık durumu hakkında doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/adanada-aksiyon-filmi-gibi-kovalama-sahnesi-15-suc-kaydi-olan-adam-yakalandi--1086096448.html

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adana

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