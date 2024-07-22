https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/adanada-aksiyon-filmi-gibi-kovalama-sahnesi-15-suc-kaydi-olan-adam-yakalandi--1086096448.html
Adana'da aksiyon filmi gibi kovalama sahnesi: 15 suç kaydı olan adam yakalandı
Adana'da aksiyon filmi gibi kovalama sahnesi: 15 suç kaydı olan adam yakalandı
Sputnik Türkiye
Adana'da polisin yaralanma pahasına tekme ile durdurduğu motosiklet sürücüsünün kilometrelerce kaçtığı ve yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T09:41+0300
2024-07-22T09:41+0300
2024-07-22T10:16+0300
türkiye
adana
suç
suç kaydı
polis
motor
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Adana'da aksiyon filmlerini aratmayacak bir kovalamaca yaşandı. Kamera kayıtlarına göre, asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini gören Kadir Ö. (21), motosikletiyle kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yaya durumda olan yunus polisi Gaffar Ercüment Aydın, kaçan motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. Motosikletli Kadir Ö. ise motosikletini önüne geçen polisin üzerine sürerek kendisini durdurmak isteyen polis memurunu yaraladı.Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Kadir Ö., ardından yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi söz konusu şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli Kadir Ö. gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ayağından yaralanan polis memuru Gaffar Ercüment Aydın ise hastaneye kaldırıldı.15 suç kaydı varmış Alınan bilgiye göre, dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Kadir Ö.'nün, "Uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama ve benzeri olaylardan toplam 15 suç kaydının olduğu ve 26 dosyadan arandığı belirlendi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/boeing-ucak-motorunun-icine-cekilen-adam-feci-sekilde-can-verdi-1085754359.html
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adana, suç, suç kaydı, polis, motor
adana, suç, suç kaydı, polis, motor
Adana'da aksiyon filmi gibi kovalama sahnesi: 15 suç kaydı olan adam yakalandı
09:41 22.07.2024 (güncellendi: 10:16 22.07.2024)
Adana'da polisin yaralanma pahasına tekme ile durdurduğu motosiklet sürücüsünün kilometrelerce kaçtığı ve yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Adana'da aksiyon filmlerini aratmayacak bir kovalamaca yaşandı. Kamera kayıtlarına göre, asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini gören Kadir Ö. (21), motosikletiyle kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yaya durumda olan yunus polisi Gaffar Ercüment Aydın, kaçan motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. Motosikletli Kadir Ö. ise motosikletini önüne geçen polisin üzerine sürerek kendisini durdurmak isteyen polis memurunu yaraladı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Kadir Ö., ardından yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi söz konusu şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli Kadir Ö. gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ayağından yaralanan polis memuru Gaffar Ercüment Aydın ise hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Kadir Ö.'nün, "Uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama ve benzeri olaylardan toplam 15 suç kaydının olduğu ve 26 dosyadan arandığı belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.