https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/adanada-aksiyon-filmi-gibi-kovalama-sahnesi-15-suc-kaydi-olan-adam-yakalandi--1086096448.html

Adana'da aksiyon filmi gibi kovalama sahnesi: 15 suç kaydı olan adam yakalandı

Adana'da aksiyon filmi gibi kovalama sahnesi: 15 suç kaydı olan adam yakalandı

Sputnik Türkiye

Adana'da polisin yaralanma pahasına tekme ile durdurduğu motosiklet sürücüsünün kilometrelerce kaçtığı ve yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T09:41+0300

2024-07-22T09:41+0300

2024-07-22T10:16+0300

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adana

suç

suç kaydı

polis

motor

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Adana'da aksiyon filmlerini aratmayacak bir kovalamaca yaşandı. Kamera kayıtlarına göre, asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini gören Kadir Ö. (21), motosikletiyle kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yaya durumda olan yunus polisi Gaffar Ercüment Aydın, kaçan motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. Motosikletli Kadir Ö. ise motosikletini önüne geçen polisin üzerine sürerek kendisini durdurmak isteyen polis memurunu yaraladı.Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Kadir Ö., ardından yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi söz konusu şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli Kadir Ö. gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ayağından yaralanan polis memuru Gaffar Ercüment Aydın ise hastaneye kaldırıldı.15 suç kaydı varmış Alınan bilgiye göre, dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Kadir Ö.'nün, "Uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama ve benzeri olaylardan toplam 15 suç kaydının olduğu ve 26 dosyadan arandığı belirlendi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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