Selvi AK Parti'ye katılımları değerlendirdi: 'Şaibelilere dikkat edilmesi lazım'

"AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde milletvekili ve belediye başkanı seviyesinde katılımlar oldu. Ama daha önemlisi Erdoğan, “Açık kapı siyaseti”nin işaretini verdi. “Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan; Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yer vardır. Millete hizmete talip olan, AK Parti’nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır, inşallah bundan sonra da açık kalacaktır” dedi. Erdoğan bu kapıyı açtıktan sonra, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden katılımlar devam eder. Ama burada şaibeli isimlere dikkat edilmesi lazım. Onlar gittiği yerleri kirletirler."