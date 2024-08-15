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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
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Selvi AK Parti'ye katılımları değerlendirdi: 'Şaibelilere dikkat edilmesi lazım'
Selvi AK Parti'ye katılımları değerlendirdi: 'Şaibelilere dikkat edilmesi lazım'
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'ye katılanların rozetlerinin dün Erdoğan tarafından takıldığını hatırlattı. Selvi, " İYİ Parti, Gelecek Partisi... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşması sonrası 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin açık kapı politikası izlediğine vurgu yaptı ve bugünkü yazısında kritik noktalara dikkat çekti:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, iyi parti, gelecek partisi, yeniden refah partisi, abdülkadir selvi
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, iyi parti, gelecek partisi, yeniden refah partisi, abdülkadir selvi

Selvi AK Parti'ye katılımları değerlendirdi: 'Şaibelilere dikkat edilmesi lazım'

10:50 15.08.2024
© AA / TCCB/ Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı. Erdoğan, partisine katılanlara rozetlerini taktı. ( TCCB/ Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı. Erdoğan, partisine katılanlara rozetlerini taktı. ( TCCB/ Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA / TCCB/ Murat Çetinmühürdar
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'ye katılanların rozetlerinin dün Erdoğan tarafından takıldığını hatırlattı. Selvi, " İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden katılımlar devam eder. Ama burada şaibeli isimlere dikkat edilmesi lazım. Onlar gittiği yerleri kirletirler." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşması sonrası 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Erdoğan taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
POLİTİKA
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Erdoğan taktı
Dün, 15:37
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin açık kapı politikası izlediğine vurgu yaptı ve bugünkü yazısında kritik noktalara dikkat çekti:
"AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde milletvekili ve belediye başkanı seviyesinde katılımlar oldu. Ama daha önemlisi Erdoğan, “Açık kapı siyaseti”nin işaretini verdi. “Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan; Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yer vardır. Millete hizmete talip olan, AK Parti’nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır, inşallah bundan sonra da açık kalacaktır” dedi. Erdoğan bu kapıyı açtıktan sonra, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden katılımlar devam eder. Ama burada şaibeli isimlere dikkat edilmesi lazım. Onlar gittiği yerleri kirletirler."
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