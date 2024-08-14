https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/2-milletvekili-ve-13-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-rozetlerini-erdogan-takti-1086840825.html
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Erdoğan taktı
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Erdoğan taktı
Sputnik Türkiye
Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T15:37+0300
2024-08-14T15:37+0300
2024-08-14T15:51+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan başkanlara rozetleri takılıyor.AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri kimler?AK Parti'ye katılan başkanlar şöyle:Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya, Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez, Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel.
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ak parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri kimler?, ak partiye katılanlar kimler, ak parti belediye başkanları, ak parti katılım milletvekili, ak partiye katılan milletvekilleri
ak parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri kimler?, ak partiye katılanlar kimler, ak parti belediye başkanları, ak parti katılım milletvekili, ak partiye katılan milletvekilleri
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Erdoğan taktı
15:37 14.08.2024 (güncellendi: 15:51 14.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu. Programda 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan başkanlara rozetleri takılıyor.
AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri kimler?
AK Parti'ye katılan başkanlar şöyle:
Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal,
Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen,
Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz,
Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar,
Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir,
Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu,
Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu,
Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya,
Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez,
Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit,
Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan,
Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit,
Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı,
İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve
İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel.