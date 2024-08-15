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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Türkiye'de 'M çiçeği' hastalığı yüzünden kısıtlama kararı alınacak mı?
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Türkiye'de 'M çiçeği' hastalığı yüzünden kısıtlama kararı alınacak mı?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Mpox (M çiçeği) hastalığıyla ilgili kamuoyuna önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, Afrika kıtasında yaygın olarak görülen Mpox vakalarının... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T13:33+0300
2024-08-15T13:33+0300
2024-08-15T13:38+0300
türkiye
kısıtlama
salgın
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kısıtlama, salgın, salgın hastalık
kısıtlama, salgın, salgın hastalık
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Türkiye'de 'M çiçeği' hastalığı yüzünden kısıtlama kararı alınacak mı?
13:33 15.08.2024 (güncellendi: 13:38 15.08.2024)
Sağlık Bakanlığı, Mpox (M çiçeği) hastalığıyla ilgili kamuoyuna önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, Afrika kıtasında yaygın olarak görülen Mpox vakalarının Türkiye'de tespit edilmediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şu anda herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir alınmasına gerek yoktur" ifadelerine yer verildi.