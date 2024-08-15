Sağlık Bakanlığı açıkladı: Türkiye'de 'M çiçeği' hastalığı yüzünden kısıtlama kararı alınacak mı?

© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT maymun çiçeği virüsü, © İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT

Sağlık Bakanlığı, Mpox (M çiçeği) hastalığıyla ilgili kamuoyuna önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, Afrika kıtasında yaygın olarak görülen Mpox vakalarının Türkiye'de tespit edilmediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şu anda herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir alınmasına gerek yoktur" ifadelerine yer verildi.