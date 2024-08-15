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Rusya'nın kararlı dedolarizasyon politikası sürüyor: İthalatta rublenin payında yeni rekor kırıldı
Rusya'nın kararlı dedolarizasyon politikası sürüyor: İthalatta rublenin payında yeni rekor kırıldı
Sputnik Türkiye
Batı'nın yaptırımlarına cevaben başta ABD doları olmak üzere Batılı ülkelerin para birimlerini dış ticaret işlemlerinden tamamen soyutlamak için çalışmalarına... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilerde, ruble ve bazı yabancı para birimlerinin dış ticarette kullanım oranlarına ilişkin bilgilere yer verildi.Buna göre, Rusya'nın Avrupa'dan ithalatında rublenin payı Haziran ayında bir önceki aya göre 4.3 puan artarak yüzde 58.7'ye, Afrika'dan ithalatında da 9.3 puan artarak yüzde 54.1'e çıktı.Söz konusu bölgelerde yaşanan artışlarla Rusya'nın ithalatında rublenin payı söz konusu ayda yüzde 42.9 ile rekor düzeye ulaştı. Ülkenin ihracatında da rublenin payı Haziran ayında bir önceki aya göre 5.8 puan artarak yüzde 43'e yükseldi.Paylaşılan verilere göre, Rusya'nın dış ticaretinde dolar ve euronun payı ise Haziran'da Mayıs'a kıyasla yüzde 20.1'den 18.3'e düştü.Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle dış ticaretinde 'zehirli' olarak değerlendirdiği dolar ve euronun payını azaltmaya çalışıyor. Özellikle BRICS grubu nezdinde doların uluslararası ticaretteki payını azaltmak için yoğun çaba sarf eden Rusya ve Çin, dedolarizasyon sürecinin başat aktörleri konumunda.Rusya Merkez Bankası, daha önceki raporlarında Çin'in para birimi yuanın dış ticaret işlemlerindeki payının artmaya, dolar ve euronun payının ise azalmaya devam ettiğini vurgulamıştı.
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rusya, rusya merkez bankası, ruble, rus rublesi, dedolarizasyon, abd doları, euro, euro bölgesi, yuan, batılı ülkeler, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi, rusya karşıtı yaptırımlar, avrupa, çin, ithalat, ihracat, dış ticaret
rusya, rusya merkez bankası, ruble, rus rublesi, dedolarizasyon, abd doları, euro, euro bölgesi, yuan, batılı ülkeler, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi, rusya karşıtı yaptırımlar, avrupa, çin, ithalat, ihracat, dış ticaret

Rusya'nın kararlı dedolarizasyon politikası sürüyor: İthalatta rublenin payında yeni rekor kırıldı

17:18 15.08.2024
© Sputnik / Alexander Demyanchuk / Multimedya arşivine gidinRuble Dolar
Ruble Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© Sputnik / Alexander Demyanchuk
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Batı'nın yaptırımlarına cevaben başta ABD doları olmak üzere Batılı ülkelerin para birimlerini dış ticaret işlemlerinden tamamen soyutlamak için çalışmalarına devam eden Rusya'da, rublenin ithalattaki payı Haziran ayında yüzde 42.9 ile rekor düzeye çıktı.
Rusya Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilerde, ruble ve bazı yabancı para birimlerinin dış ticarette kullanım oranlarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Rusya'nın Avrupa'dan ithalatında rublenin payı Haziran ayında bir önceki aya göre 4.3 puan artarak yüzde 58.7'ye, Afrika'dan ithalatında da 9.3 puan artarak yüzde 54.1'e çıktı.

Söz konusu bölgelerde yaşanan artışlarla Rusya'nın ithalatında rublenin payı söz konusu ayda yüzde 42.9 ile rekor düzeye ulaştı.

Ülkenin ihracatında da rublenin payı Haziran ayında bir önceki aya göre 5.8 puan artarak yüzde 43'e yükseldi.

Paylaşılan verilere göre, Rusya'nın dış ticaretinde dolar ve euronun payı ise Haziran'da Mayıs'a kıyasla yüzde 20.1'den 18.3'e düştü.

Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle dış ticaretinde 'zehirli' olarak değerlendirdiği dolar ve euronun payını azaltmaya çalışıyor.

Özellikle BRICS grubu nezdinde doların uluslararası ticaretteki payını azaltmak için yoğun çaba sarf eden Rusya ve Çin, dedolarizasyon sürecinin başat aktörleri konumunda.
Rusya Merkez Bankası, daha önceki raporlarında Çin'in para birimi yuanın dış ticaret işlemlerindeki payının artmaya, dolar ve euronun payının ise azalmaya devam ettiğini vurgulamıştı.
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