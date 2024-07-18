https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-ulusal-guvenlik-bakani-ben-gvire-tepki-1085992119.html

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’e tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’e tepki

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T21:23+0300

2024-07-18T21:23+0300

2024-07-18T21:23+0300

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israil

israil-filistin

itamar ben-gvir

itamar ben-gvir'

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsralli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını "kışkırtıcı" bir eylem olarak niteledi.Çelik, İsralli Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi."İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir" ifadesini kullanan Çelik, İsrail Parlamentosunun Filistin devletinin varlığını reddeden kararını ise "mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karar" olarak niteledi.Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adımın da vahim olduğunun altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/ak-parti-sozcusu-celikten-israile-tepki-1085919847.html

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