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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’e tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’e tepki
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsralli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını "kışkırtıcı" bir eylem olarak niteledi.Çelik, İsralli Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi."İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir" ifadesini kullanan Çelik, İsrail Parlamentosunun Filistin devletinin varlığını reddeden kararını ise "mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karar" olarak niteledi.Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adımın da vahim olduğunun altını çizen Çelik, şunları kaydetti:
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ömer çelik, ak parti, israil, israil-filistin, itamar ben-gvir, itamar ben-gvir'

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’e tepki

21:23 18.07.2024
© AA / Fatih KurtAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA / Fatih Kurt
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir” dedi.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsralli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını "kışkırtıcı" bir eylem olarak niteledi.
Çelik, İsralli Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir" ifadesini kullanan Çelik, İsrail Parlamentosunun Filistin devletinin varlığını reddeden kararını ise "mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karar" olarak niteledi.
Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adımın da vahim olduğunun altını çizen Çelik, şunları kaydetti:
"Orta Doğu'da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır. Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
TÜRKİYE
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki
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