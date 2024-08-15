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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
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Rus Büyükelçi Kelin: İngiltere, diplomatlarımızı işbirliğine zorlamaya çalıştı
Rus Büyükelçi Kelin: İngiltere, diplomatlarımızı işbirliğine zorlamaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiliz gizli servislerinin büyükelçilik çalışanlarını onlar adına çalışmaya ikna etme veya yıldırarak zorlama... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T09:49+0300
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Kelin, Sputnik’e açıklamasında, İngiliz gizli servislerinin Rus diplomatları işbirliği yapmaya zorlama vakalarıyla ilgili bir soru üzerine, “Böyle vakalar olduğunu söylemek zorundayım. Bu elbette kabul edilemez. İlgili vakaları İngiliz makamlarının dikkatine sunuyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov da Sputnik’e açıklamasında, ABD istihbarat kuruluşlarının Rus diplomatları kendi saflarına çekmeye çalıştığını söylemişti. Rus diplomatların cep telefonlarına ilgili teklifleri içeren mesajların geldiğini ve halka açık yerlerde büyükelçilik çalışanlarına yönelik kışkırtıcı yaklaşımlara başvurulduğunu belirtmişti.
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Rus Büyükelçi Kelin: İngiltere, diplomatlarımızı işbirliğine zorlamaya çalıştı

09:49 15.08.2024 (güncellendi: 09:53 15.08.2024)
Londra+bayrak
Londra+bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiliz gizli servislerinin büyükelçilik çalışanlarını onlar adına çalışmaya ikna etme veya yıldırarak zorlama girişimlerinde bulunduğunu belirtti.
Kelin, Sputnik’e açıklamasında, İngiliz gizli servislerinin Rus diplomatları işbirliği yapmaya zorlama vakalarıyla ilgili bir soru üzerine, “Böyle vakalar olduğunu söylemek zorundayım. Bu elbette kabul edilemez. İlgili vakaları İngiliz makamlarının dikkatine sunuyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov da Sputnik’e açıklamasında, ABD istihbarat kuruluşlarının Rus diplomatları kendi saflarına çekmeye çalıştığını söylemişti. Rus diplomatların cep telefonlarına ilgili teklifleri içeren mesajların geldiğini ve halka açık yerlerde büyükelçilik çalışanlarına yönelik kışkırtıcı yaklaşımlara başvurulduğunu belirtmişti.
Andrey Kelin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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