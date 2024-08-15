https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rus-buyukelci-kelin-ingiltere-diplomatlarimizi-isbirligine-zorlamaya-calisti-1086864593.html

Rus Büyükelçi Kelin: İngiltere, diplomatlarımızı işbirliğine zorlamaya çalıştı

Rus Büyükelçi Kelin: İngiltere, diplomatlarımızı işbirliğine zorlamaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiliz gizli servislerinin büyükelçilik çalışanlarını onlar adına çalışmaya ikna etme veya yıldırarak zorlama... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T09:49+0300

2024-08-15T09:49+0300

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Kelin, Sputnik’e açıklamasında, İngiliz gizli servislerinin Rus diplomatları işbirliği yapmaya zorlama vakalarıyla ilgili bir soru üzerine, “Böyle vakalar olduğunu söylemek zorundayım. Bu elbette kabul edilemez. İlgili vakaları İngiliz makamlarının dikkatine sunuyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov da Sputnik’e açıklamasında, ABD istihbarat kuruluşlarının Rus diplomatları kendi saflarına çekmeye çalıştığını söylemişti. Rus diplomatların cep telefonlarına ilgili teklifleri içeren mesajların geldiğini ve halka açık yerlerde büyükelçilik çalışanlarına yönelik kışkırtıcı yaklaşımlara başvurulduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rusyanin-londra-buyukelcisi-kelin-ukrayna-ordusunun-saldirilarinda-ingilterenin-de-eli-var-1086822404.html

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rusya, andrey kelin, anatoliy antonov, ingiltere, londra, abd, washington, gizli servis, istihbarat, işbirliği