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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rusyanin-londra-buyukelcisi-kelin-ukrayna-ordusunun-saldirilarinda-ingilterenin-de-eli-var-1086822404.html
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin: Ukrayna ordusunun saldırılarında İngiltere’nin de eli var
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin: Ukrayna ordusunun saldırılarında İngiltere’nin de eli var
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin, Ukraynalı askerleri eğitmenin yanı sıra, Ukrayna ordusunun sabotaj ve terör saldırılarında da yer aldığını belirten Büyükelçisi Kelin... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T10:37+0300
2024-08-14T10:41+0300
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Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’daki çatışma alanında 800’den fazla İngiltere vatandaşının bulunduğu yönündeki açıklamasını anımsatarak 360 İngiliz militanının öldürüldüğünü bildirdi.Kelin, “İngilizler, Ukrayna ordusunun askeri ve sabotaj operasyonlarının organizasyonu ve uygulanmasındaki aktif rol oynuyor. Ayrıca Ukrayna yönetimi üzerinde büyük etkiye sahipler” ifadesini kullandı.İngiltere’nin Ukrayna ordusuna sağladığı Storm Shadow füzelerini Donbass ve Kırım’daki hedeflere yönelik kullanılmasına izin verdiğine dikkat çeken Rus diplomat, İngiliz yetkililerinin bu füzelerin kullanım kapsamıyla ilgili açıklamalarının net olmadığını, bu yüzden medya tarafından istendiği gibi değerlendirildiği belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Ukrayna ordusunun 40 binden fazla askerinin, İngiltere’nin başını çektiği ve 10’dan fazla ülkenin yer aldığı Interflex misyonu kapsamında eğitimden geçtiği bildirilmişti. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlere yönelik eğitimin devam edeceğini duyurmuştu.İngiltere, Kiev rejimine mali ve askeri destek sağlıyor. Eski Başbakan Rishi Sunak, G7 Zirvesi sırasında Ukrayna’ya 242 milyon sterlinlik yardım sağlayacağını açıklamıştı. Eski Savunma Bakanı Grant Shapps, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Kiev’e 191 milyon sterlin değerinde askeri yardım paketini sağladıklarını bildirmişti.Rusya’nın Donbass’ı koruma amaçlı özel askeri harekat bağlamında, Batı ülkeleri Kiev’e askeri ve mali yardımını artırmıştı. Rusya, bu yardımların sadece çatışmanın uzamasına neden olduğu ve savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/sirbistan-avrupadaki-egilimler-i-dunya-savasi-oncesindeki-havayi-hatirlatiyor-1086821047.html
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rusya, andrey kelin, ingiltere, londra, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, storm shadow, askeri yardım, mali yardım, eğitim, rishi sunak, grant shapps
rusya, andrey kelin, ingiltere, londra, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, storm shadow, askeri yardım, mali yardım, eğitim, rishi sunak, grant shapps

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin: Ukrayna ordusunun saldırılarında İngiltere’nin de eli var

10:37 14.08.2024 (güncellendi: 10:41 14.08.2024)
© SputnikAndrey Kelin
Andrey Kelin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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İngiltere’nin, Ukraynalı askerleri eğitmenin yanı sıra, Ukrayna ordusunun sabotaj ve terör saldırılarında da yer aldığını belirten Büyükelçisi Kelin, Londra’nın Kiev rejimi üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu kaydetti.
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’daki çatışma alanında 800’den fazla İngiltere vatandaşının bulunduğu yönündeki açıklamasını anımsatarak 360 İngiliz militanının öldürüldüğünü bildirdi.
Kelin, “İngilizler, Ukrayna ordusunun askeri ve sabotaj operasyonlarının organizasyonu ve uygulanmasındaki aktif rol oynuyor. Ayrıca Ukrayna yönetimi üzerinde büyük etkiye sahipler” ifadesini kullandı.
İngiltere’nin Ukrayna ordusuna sağladığı Storm Shadow füzelerini Donbass ve Kırım’daki hedeflere yönelik kullanılmasına izin verdiğine dikkat çeken Rus diplomat, İngiliz yetkililerinin bu füzelerin kullanım kapsamıyla ilgili açıklamalarının net olmadığını, bu yüzden medya tarafından istendiği gibi değerlendirildiği belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
İngiliz tarafının Mayıs 2023'te açıkladığı temel duruşun değişmediğini varsayıyoruz. Bu duruşun özü, söz konusu füzeler uluslararası insancıl hukuka uygun olarak meşru müdafaa kapsamında Ukrayna'nın ‘uluslararası alanda tanınan’ topraklarında kullanılmak üzere verildiği yönünde.
Daha önce Ukrayna ordusunun 40 binden fazla askerinin, İngiltere’nin başını çektiği ve 10’dan fazla ülkenin yer aldığı Interflex misyonu kapsamında eğitimden geçtiği bildirilmişti. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlere yönelik eğitimin devam edeceğini duyurmuştu.
İngiltere, Kiev rejimine mali ve askeri destek sağlıyor. Eski Başbakan Rishi Sunak, G7 Zirvesi sırasında Ukrayna’ya 242 milyon sterlinlik yardım sağlayacağını açıklamıştı. Eski Savunma Bakanı Grant Shapps, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Kiev’e 191 milyon sterlin değerinde askeri yardım paketini sağladıklarını bildirmişti.
Rusya’nın Donbass’ı koruma amaçlı özel askeri harekat bağlamında, Batı ülkeleri Kiev’e askeri ve mali yardımını artırmıştı. Rusya, bu yardımların sadece çatışmanın uzamasına neden olduğu ve savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini defalarca dile getirmişti.
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