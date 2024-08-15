https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/profesor-salgin-olmaz-diyerek-acikladi-maymun-cicegi-ulkemiz-icin-tehdit-degil-1086885455.html

Profesör, 'salgın olmaz' diyerek açıkladı: 'Maymun çiçeği ülkemiz için tehdit değil'

Profesör, 'salgın olmaz' diyerek açıkladı: 'Maymun çiçeği ülkemiz için tehdit değil'

Sputnik Türkiye

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, maymun çiçeği virüsünün Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını söyledi. 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T16:57+0300

2024-08-15T16:57+0300

2024-08-15T16:57+0300

türkiye

maymun çiçeği virüsü

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

tehdit

sağlık

afrika birliği

mpox

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Dünya Sağlık Örgütü/DSÖ (WHO) ve Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini açıklamıştı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise maymun çiçeği hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bu virüsün Türkiye için bir tehdit olmadığını ifade etti.'Genellikle fare, sincap gibi kemirgen hayvanların taşıdığı bir virüs"Özkaya, "DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bu duyuruyu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 27 bin vakanın görüldüğü ve çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık bin 100 kişinin hayatını kaybettiği bir salgının uyarısında bulundu. Maymun çiçeği virüsü insandan insana ya da hayvandan insana olmak üzere iki şekilde bulaşabilmektedir. Genellikle fare, sincap gibi kemirgen hayvanların taşıdığı bir virüstür. Bununla birlikte vahşi yaban hayvanlarından da bulaşabilmektedir. Hayvandan insana; ısırma, tırmalama, lezyonlu bölgeye temas etme, vücut sıvılarına doğrudan ya da dolaylı yoldan temas etme gibi yollarla bulaşma gerçekleşebilmektedir. İnsandan insana ise vücut sıvıları ve hastalık kaynaklı döküntülere (ciltteki lezyonlara) temas etme başlıca bulaşma sebebidir" cümlelerini kaydetti.Açıklamalarına devam eden Özkaya, şu cümleleri dile getirdi:'Özellikle erkekler arasında yaygın'Prof. Dr. Özkaya, Afrika’daki maymun çiçeği vakalarının büyük ölçüde cinsel temas yoluyla yayıldığını ve özellikle diğer erkeklerle cinsel birliktelik yaşayan erkekler arasında yaygın olduğu belirterek, "Geçen yıllarda söylediğimiz gibi bu virüs ülkemiz için bir tehdit oluşturmamaktadır. Ülkemizde vaka bildirilmemiştir. Bizim ülkemizde kimse ağzında, dudaklarında, genital bölgesinde veya yüzel mukozalarında bu virüsün olduğu içi su dolu kabarcıkları ve yaraları olan insanlarla temas, cinsel ilişkilerden kaçar. Tek ve nadir vaka görülse bile salgın olmaz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/dunyada-maymun-cicegi-alarmi-cicek-asisi-yaptiranlar-hastaliktan-korunuyor-mu-1086878460.html

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maymun çiçeği türkiye, maymun çiçeği türkiye’de var mı, maymun çiçeği türkiye için tehdit mi