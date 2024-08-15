https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/naci-gorur-istanbulun-depreme-en-dayanikli-ilcesini-acikladi-zemini-kaya-gibi-1086859603.html

Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı: Zemini kaya gibi

Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı: Zemini kaya gibi

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin uyarılarını sürdürürken, Çekmeköy'ün zemin yapısının İstanbul'un en sağlam... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T07:23+0300

2024-08-15T07:23+0300

2024-08-15T07:33+0300

naci görür

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

kandilli rasathanesi

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Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen 'Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy' başlıklı konferansta konuşan Prof. Dr. Görür, İstanbul'da beklenen büyük depremin Çekmeköy üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirdi. Çekmeköy'ün zemin yapısının, olası bir depremde yapısal hasarı azaltacak nitelikte olduğunu belirten Görür, bu durumun ilçeye önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.'İstanbul depreme hazır değil'Prof. Dr. Görür, İstanbul'un beklenen büyük depreme henüz hazır olmadığını vurguladı. 1999 Gölcük Depremi'nin ardından 25 yıl geçmesine rağmen, İstanbul'da yeterli hazırlıkların yapılmadığını belirtti. Görür, "İstanbul'da çok şey yapıldı ama yapılanlar yeterli değil, bu nedenle İstanbul depreme hazır değil" dedi.Marmara Fayı Uyarısı: 'Deprem zamanı geldi'Marmara Denizi'ndeki fay hattının uzun süredir büyük bir deprem üretmediğine dikkat çeken Görür, bu fayın deprem üretme zamanının dolduğunu ifade etti. 1766 yılında gerçekleşen büyük depremin ardından yaklaşık 250 yıl geçtiğini belirten Görür, Marmara Fayı'nın yeni bir deprem üretme periyoduna girdiğini ve İstanbul'un ciddi bir risk altında olduğunu kaydetti.Deprem öncesi hazırlıklar şartProf. Dr. Naci Görür, olası bir depreme karşı yerel yönetimlerin ve devletin alması gereken önlemleri de vurguladı. Altyapı, ulaşım ve ekonomik sorunların etkilerini en aza indirmek için önceden planlama ve hazırlık yapılmasının hayati önem taşıdığını belirten Görür, İstanbul'un deprem güvenliğini artırmak için alınması gereken tedbirlerin altını çizdi.Çekmeköy'ün sağlam zemin yapısının yanı sıra, İstanbul genelinde depreme karşı daha fazla hazırlık yapılması gerektiğini belirten Görür, beklenen büyük depreme karşı uyarılarını yineledi.

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