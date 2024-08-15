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Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil pek çok şehre kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor
Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil pek çok şehre kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayınladığı 15 Ağustos hava durumu raporuna göre, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında etkili olması... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T07:44+0300
2024-08-15T07:44+0300
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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar ile gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.Hava sıcaklıkları ve rüzgarHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise öğle saatlerinde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının 40-60 km/saat arasında olması öngörülüyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıMGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Rüzgarın, hızının 40-60 km/saat arasında değişeceği ve olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Yaşanabilecek muhtemel aksaklıklara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 24°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 21°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 23°C, 32°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 26°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 26°C, 41°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 23°C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 28°C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 17°C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA 20°C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU 16°C, 31°CAz bulutluDÜZCE 20°C, 33°CAz bulutluSİNOP 23°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 20°C, 27°CAz bulutluORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 18°C, 33°CParçalı ve az bulutluARTVİN 17°C, 27°CParçalı bulutluSAMSUN 22°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 29°CParçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS 10°C, 28°CParçalı ve az bulutluMALATYA 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 29°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 41°CAz bulutlu ve açık
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Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil pek çok şehre kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor

07:44 15.08.2024
© AAFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayınladığı 15 Ağustos hava durumu raporuna göre, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen kuzey yönlü rüzgarlara karşı uyarıda bulundu. Ayrıca, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde yerel yağışların etkili olacağı belirtildi. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar ile gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklıkları ve rüzgar

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise öğle saatlerinde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının 40-60 km/saat arasında olması öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Rüzgarın, hızının 40-60 km/saat arasında değişeceği ve olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Yaşanabilecek muhtemel aksaklıklara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 16°C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE 20°C, 33°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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