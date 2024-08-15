https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/meteorolojiden-kritik-uyari-istanbul-dahil-pek-cok-sehre-kuvvetli-firtina-ve-saganak-geliyor-1086860051.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil pek çok şehre kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil pek çok şehre kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayınladığı 15 Ağustos hava durumu raporuna göre, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında etkili olması... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T07:44+0300

2024-08-15T07:44+0300

2024-08-15T07:44+0300

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar ile gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.Hava sıcaklıkları ve rüzgarHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise öğle saatlerinde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının 40-60 km/saat arasında olması öngörülüyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıMGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Rüzgarın, hızının 40-60 km/saat arasında değişeceği ve olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Yaşanabilecek muhtemel aksaklıklara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 24°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 21°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 23°C, 32°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 26°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 26°C, 41°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 23°C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 28°C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 17°C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA 20°C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU 16°C, 31°CAz bulutluDÜZCE 20°C, 33°CAz bulutluSİNOP 23°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 20°C, 27°CAz bulutluORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 18°C, 33°CParçalı ve az bulutluARTVİN 17°C, 27°CParçalı bulutluSAMSUN 22°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 29°CParçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS 10°C, 28°CParçalı ve az bulutluMALATYA 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C, 29°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 41°CAz bulutlu ve açık

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