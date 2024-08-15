https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-azaldi-1086887152.html

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalışla 150 milyar 233 milyon dolara... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T17:45+0300

2024-08-15T17:45+0300

2024-08-15T17:45+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

döviz rezervi

altın rezervi

türkiye

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Açıklanan istatistiklere göre 9 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalışla 92 milyar 330 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Ağustosta 92 milyar 491 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolardan, 57 milyar 903 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

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merkez bankası, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi, türkiye