https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-azaldi-1086887152.html
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalışla 150 milyar 233 milyon dolara... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T17:45+0300
2024-08-15T17:45+0300
2024-08-15T17:45+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
döviz rezervi
altın rezervi
türkiye
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Açıklanan istatistiklere göre 9 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalışla 92 milyar 330 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Ağustosta 92 milyar 491 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolardan, 57 milyar 903 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/merkez-bankasi-kore-merkez-bankasi-ile-swap-anlasmasini-yeniledi-1086745818.html
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merkez bankası, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi, türkiye
merkez bankası, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi, türkiye
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalışla 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Açıklanan istatistiklere göre 9 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalışla 92 milyar 330 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Ağustosta 92 milyar 491 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolardan, 57 milyar 903 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
26.01.2024
48.007
89.154
137.161
23.02.2024
49.271
82.479
131.750
29.03.2024
54.378
68.748
123.126
26.04.2024
59.113
64.967
124.080
31.05.2024
59.740
83.909
143.648
21.06.2024
59.127
88.495
147.622
28.06.2024
58.077
84.833
142.910
12.07.2024
59.451
94.345
153.796
19.07.2024
59.214
94.695
153.910
26.07.2024
56.104
91.907
148.011
02.08.2024
57.895
92.491
150.386
09.08.2024
57.903
92.330
150.233