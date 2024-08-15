https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/kykda-kalan-emeklilere-ucretsiz-bogaz-turu--1086891323.html
KYK'da kalan emeklilere ücretsiz boğaz turu
KYK'da kalan emeklilere ücretsiz boğaz turu
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurtlarında ücretsiz olarak tatil yapan emekliler boğaz turu yaptı. Boğaz turu sonrası emekliler daha... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T18:29+0300
2024-08-15T18:29+0300
2024-08-15T18:30+0300
türkiye
emekli
emekli maaşı
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
tatil
ayasofya
sultanahmet camisi
recep tayyip erdoğan
emekliler
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İstanbul’da KYK yurtlarından ücretsiz faydalanan emekli vatandaşlar boğaz turu yaptı.2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından faydalanan emekliler, İstanbul’da boğaz turu yaptı. Emekliler İstanbul turu kapsamında boğazın tadını çıkardı. Daha sonra emekliler tarihi yarımada da Ayasofya ve Sultanahmet Camiiyi gezecek. “5 devre halinde emeklilerimizi ağırladık” SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş,”2024 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından emekliler yılı ilan edildi. Emeklilerime yönelik faaliyetlerin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza verildi. Gençlikspor İl Müdürlüğümüzle yaptığımız mutabakat sonucunda emeklilerimize Darülaceze Kız öğrenci yurdumuzu 1 ay tahsis edildi. Emeklilerimizi 5 devre halinde ağırladık. Emeklilerimizi 5 gün ücretsiz misafir ediyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini ücretsiz karşılıyoruz. 2 günde İstanbul’un tarihi kültürel bölgelerini gezdiriyoruz. Bugün de İstanbul’un incisi boğazımızı gezecekler” diye konuştu. Nevşehir’den gelen emekli Necati Olmuş, “Cenab-ı Allah’ın izniyle İstanbul’a geldik. Cumhurbaşkanımızdan, bu seyahatleri ayarlayan arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Sabah kahvaltımız, akşam yemeğimiz veriliyor, çok rahatız, gezdiriyorlar. Ne mutlu Türküm diyene” ifadesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sgk-duyurdu-emeklilere-kaplicalar-bedava-oldu-1086797466.html
türkiye
ayasofya
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kyk emekliler, emekliler kyk kalma şartı, emekliler yılı, kyk başvuru, kyk ücretleri, kyk maaşları, emeklilere ücretsiz, istanbul turu, kredi yurtlar kurumu,
KYK'da kalan emeklilere ücretsiz boğaz turu
18:29 15.08.2024 (güncellendi: 18:30 15.08.2024)
İstanbul’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurtlarında ücretsiz olarak tatil yapan emekliler boğaz turu yaptı. Boğaz turu sonrası emekliler daha sonra tarihi yarımada da Ayasofya ve Sultanahmet Cami'sini gezecek.
İstanbul’da KYK yurtlarından ücretsiz faydalanan emekli vatandaşlar boğaz turu yaptı.
2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından faydalanan emekliler, İstanbul’da boğaz turu yaptı.
Emekliler İstanbul turu kapsamında boğazın tadını çıkardı. Daha sonra emekliler tarihi yarımada da Ayasofya ve Sultanahmet Camiiyi gezecek.
“5 devre halinde emeklilerimizi ağırladık”
SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş,”2024 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından emekliler yılı ilan edildi. Emeklilerime yönelik faaliyetlerin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza verildi. Gençlikspor İl Müdürlüğümüzle yaptığımız mutabakat sonucunda emeklilerimize Darülaceze Kız öğrenci yurdumuzu 1 ay tahsis edildi. Emeklilerimizi 5 devre halinde ağırladık. Emeklilerimizi 5 gün ücretsiz misafir ediyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini ücretsiz karşılıyoruz. 2 günde İstanbul’un tarihi kültürel bölgelerini gezdiriyoruz. Bugün de İstanbul’un incisi boğazımızı gezecekler” diye konuştu. Nevşehir’den gelen emekli Necati Olmuş, “Cenab-ı Allah’ın izniyle İstanbul’a geldik. Cumhurbaşkanımızdan, bu seyahatleri ayarlayan arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Sabah kahvaltımız, akşam yemeğimiz veriliyor, çok rahatız, gezdiriyorlar. Ne mutlu Türküm diyene” ifadesinde bulundu.