https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/kykda-kalan-emeklilere-ucretsiz-bogaz-turu--1086891323.html

KYK'da kalan emeklilere ücretsiz boğaz turu

KYK'da kalan emeklilere ücretsiz boğaz turu

Sputnik Türkiye

İstanbul’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurtlarında ücretsiz olarak tatil yapan emekliler boğaz turu yaptı. Boğaz turu sonrası emekliler daha... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T18:29+0300

2024-08-15T18:29+0300

2024-08-15T18:30+0300

türkiye

emekli

emekli maaşı

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

tatil

ayasofya

sultanahmet camisi

recep tayyip erdoğan

emekliler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086890952_0:68:1023:643_1920x0_80_0_0_80a961410fa714392dec57cc06e4ab82.jpg

İstanbul’da KYK yurtlarından ücretsiz faydalanan emekli vatandaşlar boğaz turu yaptı.2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından faydalanan emekliler, İstanbul’da boğaz turu yaptı. Emekliler İstanbul turu kapsamında boğazın tadını çıkardı. Daha sonra emekliler tarihi yarımada da Ayasofya ve Sultanahmet Camiiyi gezecek. “5 devre halinde emeklilerimizi ağırladık” SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş,”2024 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından emekliler yılı ilan edildi. Emeklilerime yönelik faaliyetlerin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza verildi. Gençlikspor İl Müdürlüğümüzle yaptığımız mutabakat sonucunda emeklilerimize Darülaceze Kız öğrenci yurdumuzu 1 ay tahsis edildi. Emeklilerimizi 5 devre halinde ağırladık. Emeklilerimizi 5 gün ücretsiz misafir ediyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini ücretsiz karşılıyoruz. 2 günde İstanbul’un tarihi kültürel bölgelerini gezdiriyoruz. Bugün de İstanbul’un incisi boğazımızı gezecekler” diye konuştu. Nevşehir’den gelen emekli Necati Olmuş, “Cenab-ı Allah’ın izniyle İstanbul’a geldik. Cumhurbaşkanımızdan, bu seyahatleri ayarlayan arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Sabah kahvaltımız, akşam yemeğimiz veriliyor, çok rahatız, gezdiriyorlar. Ne mutlu Türküm diyene” ifadesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sgk-duyurdu-emeklilere-kaplicalar-bedava-oldu-1086797466.html

türkiye

ayasofya

sultanahmet camisi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kyk emekliler, emekliler kyk kalma şartı, emekliler yılı, kyk başvuru, kyk ücretleri, kyk maaşları, emeklilere ücretsiz, istanbul turu, kredi yurtlar kurumu,