https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sgk-duyurdu-emeklilere-kaplicalar-bedava-oldu-1086797466.html
SGK duyurdu: Emeklilere kaplıcalar bedava oldu
SGK duyurdu: Emeklilere kaplıcalar bedava oldu
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),emekliler için sosyal destek paketini duyurmuştu. Yeni gelen hizmette ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kaplıca... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T16:52+0300
2024-08-13T16:52+0300
2024-08-13T16:53+0300
türkiye
emekli
emekli maaşı
kaplıca
sağlık
sağlık bakanlığı
promosyon
kampanya
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SGK'nın yeni uygulaması kapsamında, kaplıca tedavileri artık emeklilere ve eşlerine ücretsiz sunulacak.Başvuru süreci nasıl işleyecek?Hizmetten ücretsiz şekilde faydalanmak isteyen emekliler, SGK’ya veya yetkili sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunmalılar. Başvurular, emeklilerin sağlık durumuna göre hangi kaplıca tedavisinin uygulanacağına dair karar vermek için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.Kaplıca tedavi için sağlık raporu şart mı?Kaplıca tedavisi için başvuran emeklilerden, sağlık raporu alması istenecek. Sağlık raporu, emeklilerin ihtiyaçlarına en uygun tedavi yönteminin seçilmesini sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/emeklilere-yuzde-30-indirimli-sinema-salonlari-hangileri-1086749213.html
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SGK duyurdu: Emeklilere kaplıcalar bedava oldu
16:52 13.08.2024 (güncellendi: 16:53 13.08.2024)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),emekliler için sosyal destek paketini duyurmuştu. Yeni gelen hizmette ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kaplıca tesislerinde emekliler ve aileleri, belirli sağlık hizmetlerinden tamamen ücretsiz yararlanabilecek.
SGK'nın yeni uygulaması kapsamında, kaplıca tedavileri artık emeklilere ve eşlerine ücretsiz sunulacak.
Başvuru süreci nasıl işleyecek?
Hizmetten ücretsiz şekilde faydalanmak isteyen emekliler, SGK’ya veya yetkili sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunmalılar. Başvurular, emeklilerin sağlık durumuna göre hangi kaplıca tedavisinin uygulanacağına dair karar vermek için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Kaplıca tedavi için sağlık raporu şart mı?
Kaplıca tedavisi için başvuran emeklilerden, sağlık raporu alması istenecek. Sağlık raporu, emeklilerin ihtiyaçlarına en uygun tedavi yönteminin seçilmesini sağlayacak.