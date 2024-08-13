https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/sgk-duyurdu-emeklilere-kaplicalar-bedava-oldu-1086797466.html

SGK duyurdu: Emeklilere kaplıcalar bedava oldu

SGK duyurdu: Emeklilere kaplıcalar bedava oldu

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),emekliler için sosyal destek paketini duyurmuştu. Yeni gelen hizmette ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kaplıca... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T16:52+0300

2024-08-13T16:52+0300

2024-08-13T16:53+0300

türkiye

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SGK'nın yeni uygulaması kapsamında, kaplıca tedavileri artık emeklilere ve eşlerine ücretsiz sunulacak.Başvuru süreci nasıl işleyecek?Hizmetten ücretsiz şekilde faydalanmak isteyen emekliler, SGK’ya veya yetkili sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunmalılar. Başvurular, emeklilerin sağlık durumuna göre hangi kaplıca tedavisinin uygulanacağına dair karar vermek için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.Kaplıca tedavi için sağlık raporu şart mı?Kaplıca tedavisi için başvuran emeklilerden, sağlık raporu alması istenecek. Sağlık raporu, emeklilerin ihtiyaçlarına en uygun tedavi yönteminin seçilmesini sağlayacak.

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