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Basketbol maçında Çinli ve ABD’li oyuncular birbirine girdi
Basketbol maçında Çinli ve ABD’li oyuncular birbirine girdi
Sputnik Türkiye
Çin’in Gansu bölgesinde oynanan basketbol maçında ABD’li oyuncular ile Çinli oyuncular arasında kavga çıktı. İtişmelerle başlayan olayda tansiyon kısa sürede... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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Çin'in Gansu eyaletinde dün oynanan basketbol maçı sırasında, ABD takımı Global Adventures Basketbol takımının oyuncularıyla Urumqi'den Çin takımı Xinjiang Flying Tigers’ın oyuncuları kavga etti. Görüntülerde oyucuncular arasında başlayan itişmeler kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
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basketbol, abd, çin, kavga, yumruklu kavga, gansu
basketbol, abd, çin, kavga, yumruklu kavga, gansu

Basketbol maçında Çinli ve ABD’li oyuncular birbirine girdi

11:50 15.08.2024
© SputnikBasketbol maçında Çinli ve ABD’li oyuncular birbirine girdi
Basketbol maçında Çinli ve ABD’li oyuncular birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Çin’in Gansu bölgesinde oynanan basketbol maçında ABD’li oyuncular ile Çinli oyuncular arasında kavga çıktı. İtişmelerle başlayan olayda tansiyon kısa sürede yükseldi ve yumruklu kavgaya döndü.
Çin'in Gansu eyaletinde dün oynanan basketbol maçı sırasında, ABD takımı Global Adventures Basketbol takımının oyuncularıyla Urumqi'den Çin takımı Xinjiang Flying Tigers’ın oyuncuları kavga etti. Görüntülerde oyucuncular arasında başlayan itişmeler kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
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