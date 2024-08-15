https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/kurban-bayraminda-sahiplendigi-keciyi-evcillestirdi-kendine-ait-odasi-var-1086865956.html
Kurban Bayramı'nda sahiplendiği keçiyi evcilleştirdi: 'Kendine ait odası var'
Kurban Bayramı'nda sahiplendiği keçiyi evcilleştirdi: 'Kendine ait odası var'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaşayan Ahmet Şah Kaplan, Kurban Bayramı'nda annesi satılınca sahipsiz kalan yavru keçiyi sahiplendi. Muhtar adının koyulduğu oğlağın kendine ait... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T10:24+0300
2024-08-15T10:24+0300
2024-08-15T10:28+0300
yaşam
keçi
oğlak
evcil hayvan
maskot
yavru
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İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan Ahmet Şah Kaplan, Kurban Bayramı’nda annesi satılan bir yavru keçiyi sahiplendi. Sahiplendiği oğlak ile aralarında bir bağ oluştuğunu söyleyen Kaplan, Muhtar adını verdiği keçi yavrusuyla beraber film izlediğini, müzik dinlediğini ve beraber yüzmeye gittiklerini ifade etti.Kendine ait odası varSahiplenip Muhtar ismini koyduğu yavru keçiyi çocuğu gibi gördüğünü ifade eden Ahmet Şah Kaplan, Muhtar'ın evin içerisinde kendisine ayrılan odasında yaşadığını söyledi. Kaplan, Muhtar'ın sıcak havalardan bunaldığı zamanlarda birlikte denize girdiklerini aktarırken, sahile gelen insanların durumdan memnun olduğunu ve hayran kaldıklarını söyledi. Çocukların da ilgi odağı olan yavru keçi adeta sahilin gözdesi haline geldi.'O benim oğlum oldu, yüzmeyi çok seviyor'Sahiplendiği oğlağı oğlu gibi gördüğünü ifade eden Kaplan, “Kurban bayramında dolaşırken bu yavruyu annesinin yanında gördüm. Annesini satın aldılar. Bu yalnız kalınca bende orada sahiplendim. Eve getirdim ve sonrasında bir arkadaşlığımız oldu. Kopmayacak bir bağımız oluştu. Birlikte film izliyoruz, müzik dinliyoruz. Hatta birlikte yemek bile yiyoruz. Ne yapıyorsak birlikte yapıyoruz. O benim oğlum oldu. Yüzmeyi çok seviyor. Özellikle çocuklar ona burada çok ilgi gösteriyor. Çok sıcaklandığı zaman denize getiriyoruz. Atlıyor oğluşum işte. Her şeyi birlikte yapıyoruz. İsmini Muhtar koyduk. Buradaki çocukların söylemesi üzerine “Mahallenin muhtarı “ isminden çıktı. Buranın maskotu oldu. Herkes muhtar diyerek seviyor. Evin içerisinde besliyoruz bir odamızı ona verdik. Bizim yediğimiz yemekleri yiyor içtiklerimizi içiyor"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/1086863916.html
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keçi, yavru keçi, oğlak, yavru keçiyi sahiplendi, denize giren keçi, odası olan keçi,
keçi, yavru keçi, oğlak, yavru keçiyi sahiplendi, denize giren keçi, odası olan keçi,
Kurban Bayramı'nda sahiplendiği keçiyi evcilleştirdi: 'Kendine ait odası var'
10:24 15.08.2024 (güncellendi: 10:28 15.08.2024)
İstanbul'da yaşayan Ahmet Şah Kaplan, Kurban Bayramı'nda annesi satılınca sahipsiz kalan yavru keçiyi sahiplendi. Muhtar adının koyulduğu oğlağın kendine ait odası var ve sahibiyle denize giriyor.
İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan Ahmet Şah Kaplan, Kurban Bayramı’nda annesi satılan bir yavru keçiyi sahiplendi. Sahiplendiği oğlak ile aralarında bir bağ oluştuğunu söyleyen Kaplan, Muhtar adını verdiği keçi yavrusuyla beraber film izlediğini, müzik dinlediğini ve beraber yüzmeye gittiklerini ifade etti.
Sahiplenip Muhtar ismini koyduğu yavru keçiyi çocuğu gibi gördüğünü ifade eden Ahmet Şah Kaplan, Muhtar'ın evin içerisinde kendisine ayrılan odasında yaşadığını söyledi. Kaplan, Muhtar'ın sıcak havalardan bunaldığı zamanlarda birlikte denize girdiklerini aktarırken, sahile gelen insanların durumdan memnun olduğunu ve hayran kaldıklarını söyledi. Çocukların da ilgi odağı olan yavru keçi adeta sahilin gözdesi haline geldi.
'O benim oğlum oldu, yüzmeyi çok seviyor'
Sahiplendiği oğlağı oğlu gibi gördüğünü ifade eden Kaplan, “Kurban bayramında dolaşırken bu yavruyu annesinin yanında gördüm. Annesini satın aldılar. Bu yalnız kalınca bende orada sahiplendim. Eve getirdim ve sonrasında bir arkadaşlığımız oldu. Kopmayacak bir bağımız oluştu. Birlikte film izliyoruz, müzik dinliyoruz. Hatta birlikte yemek bile yiyoruz. Ne yapıyorsak birlikte yapıyoruz. O benim oğlum oldu. Yüzmeyi çok seviyor. Özellikle çocuklar ona burada çok ilgi gösteriyor. Çok sıcaklandığı zaman denize getiriyoruz. Atlıyor oğluşum işte. Her şeyi birlikte yapıyoruz. İsmini Muhtar koyduk. Buradaki çocukların söylemesi üzerine “Mahallenin muhtarı “ isminden çıktı. Buranın maskotu oldu. Herkes muhtar diyerek seviyor. Evin içerisinde besliyoruz bir odamızı ona verdik. Bizim yediğimiz yemekleri yiyor içtiklerimizi içiyor"