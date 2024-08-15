Meksika'da evcil hayvanlar kutsandı

San Rogue Katedrali'nde geleneksel düzenlenen kutsama törenine onlarca kişi evcil köpekleriyle katıldı.
San Rogue Katedrali'nde geleneksel düzenlenen kutsama törenine onlarca kişi evcil köpekleriyle katıldı.
Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentindeki katedral, adını köpeklerin ve hastaların koruyucusu olduğuna inanılan Aziz San Rogue'dan almış.
Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentindeki katedral, adını köpeklerin ve hastaların koruyucusu olduğuna inanılan Aziz San Rogue'dan almış.
Aziz San Rogue, 14. yüzyılda doğan bir Fransız hacı olarak bilinmektedir.
Aziz San Rogue, 14. yüzyılda doğan bir Fransız hacı olarak bilinmektedir.
Evcil köpekleri kutsama töreni Katolik inancına sahip toplulukların bulunduğu ülkelerde her yıl 14-16 Ağustos arasında yapılır.
Evcil köpekleri kutsama töreni Katolik inancına sahip toplulukların bulunduğu ülkelerde her yıl 14-16 Ağustos arasında yapılır.
Evcil köpek sahipleri her yıl evcil hayvanlarına çeşitli kıyafetler giydirerek törene katılıyor.
Evcil köpek sahipleri her yıl evcil hayvanlarına çeşitli kıyafetler giydirerek törene katılıyor.
Aziz San Rogue'un resimleri ve heykelleri, yanında bir köpekle tasvir edilir.
Aziz San Rogue'un resimleri ve heykelleri, yanında bir köpekle tasvir edilir.