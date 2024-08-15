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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi
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Meksika'da evcil hayvanlar kutsandı
Meksika'da evcil hayvanlar kutsandı
Sputnik Türkiye
Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentindeki tarihi San Roque Katedrali'nde geleneksel olarak yapılan hayvan kutsama töreninde evcil hayvanlar kutsandı. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, meksika, evcil hayvan, köpek, katedral
фото, fotoğraf, meksika, evcil hayvan, köpek, katedral

Meksika'da evcil hayvanlar kutsandı

10:10 15.08.2024
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Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentindeki tarihi San Roque Katedrali'nde geleneksel olarak yapılan hayvan kutsama töreninde evcil hayvanlar kutsandı.
© AA / Jacob Garcia

San Rogue Katedrali'nde geleneksel düzenlenen kutsama törenine onlarca kişi evcil köpekleriyle katıldı.

San Rogue Katedrali&#x27;nde geleneksel düzenlenen kutsama törenine onlarca kişi evcil köpekleriyle katıldı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Jacob Garcia

San Rogue Katedrali'nde geleneksel düzenlenen kutsama törenine onlarca kişi evcil köpekleriyle katıldı.

© AA / Jacob Garcia

Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentindeki katedral, adını köpeklerin ve hastaların koruyucusu olduğuna inanılan Aziz San Rogue'dan almış.

Meksika&#x27;nın Tuxtla Gutierrez kentindeki katedral, adını köpeklerin ve hastaların koruyucusu olduğuna inanılan Aziz San Rogue&#x27;dan almış. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Jacob Garcia

Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentindeki katedral, adını köpeklerin ve hastaların koruyucusu olduğuna inanılan Aziz San Rogue'dan almış.

© AA / Jacob Garcia

Aziz San Rogue, 14. yüzyılda doğan bir Fransız hacı olarak bilinmektedir.

Aziz San Rogue, 14. yüzyılda doğan bir Fransız hacı olarak bilinmektedir. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Jacob Garcia

Aziz San Rogue, 14. yüzyılda doğan bir Fransız hacı olarak bilinmektedir.

© AA / Jacob Garcia

Evcil köpekleri kutsama töreni Katolik inancına sahip toplulukların bulunduğu ülkelerde her yıl 14-16 Ağustos arasında yapılır.

Evcil köpekleri kutsama töreni Katolik inancına sahip toplulukların bulunduğu ülkelerde her yıl 14-16 Ağustos arasında yapılır. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Jacob Garcia

Evcil köpekleri kutsama töreni Katolik inancına sahip toplulukların bulunduğu ülkelerde her yıl 14-16 Ağustos arasında yapılır.

© AA / Jacob Garcia

Evcil köpek sahipleri her yıl evcil hayvanlarına çeşitli kıyafetler giydirerek törene katılıyor.

Evcil köpek sahipleri her yıl evcil hayvanlarına çeşitli kıyafetler giydirerek törene katılıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Jacob Garcia

Evcil köpek sahipleri her yıl evcil hayvanlarına çeşitli kıyafetler giydirerek törene katılıyor.

© AA / Jacob Garcia

Aziz San Rogue'un resimleri ve heykelleri, yanında bir köpekle tasvir edilir.

Aziz San Rogue&#x27;un resimleri ve heykelleri, yanında bir köpekle tasvir edilir. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Jacob Garcia

Aziz San Rogue'un resimleri ve heykelleri, yanında bir köpekle tasvir edilir.

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